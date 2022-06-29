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明太子御飯糰「超爆滿」！料直接放上面：小七全家學一下

▲日本7-11昨天開賣明太子御飯糰，為了吸引消費者，直接將食材擺在最上面，立刻造成話題。（圖／取自推特@rekishichosadan）
▲日本7-11昨天開賣明太子御飯糰，為了吸引消費者，直接將食材擺在最上面，立刻造成話題。（圖／取自推特@rekishichosadan）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-29 15:37:292022-06-29 16:31:53

跪求台灣超商跟進！日本7-11昨（28）日開賣明太子御飯糰，將整條熟成明太子擺在飯糰最外層，直接秀給消費者看，立刻引發網路熱議：「這是買明太子送飯糰的概念吧」、「品名打錯了，這是飯糰風味明太子」。

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著有《廣告行銷原來如此！破解行銷原點》一書的專欄作家李仁毅，同時也是臉書社團「日本行銷最前線」版主，在社團中分享日本7-ELEVEN昨（28）日剛開賣的「明太子おむすび」（明太子御飯糰），每顆售價324日圓，相當於新台幣75元。

▲日本7-11開賣明太子御飯糰，售價324日圓，約新台幣75元。（圖／取自推特@rekishichosadan）
▲日本7-11開賣明太子御飯糰，售價324日圓，約新台幣75元。（圖／取自推特@rekishichosadan）
李仁毅提到，這是日本超商販售的御飯糰中，算是最高檔的價格。業者將七天熟成的明太子，整條直接放在飯糰上，正是近來日本7-ELEVEN針對御飯糰採取的戰略，將原先包在飯裡面的內餡食材，秀在最表層給民眾看，而消費者也確實被這個策略打動而購買。

▲日本7-11近來流行將料擺出來給消費者看。（圖／取自推特@rekishichosadan）
▲日本7-11近來流行將料擺出來給消費者看。（圖／取自推特@rekishichosadan）
碩大飽滿的明太子御飯糰讓眾人大開眼界，立刻在網路引起熱議：「這個買回家鋪在法國麵包，再加奶油或橄欖油就升級了」、「需要大瓶礦泉水支援」、「把這超量明太子分三天吃」、「買明太子送飯糰的概念吧」、「品名打錯了，這是飯糰風味明太子」。

也有網友建議，日本滿載的明太子，可以理解為當地食材，因此台灣超商是否能推出石斑魚御飯糰，立刻引起其他人附和，力挺自家超商開發蒲燒石斑、鹽烤石斑御飯糰。至於將原先包在裡面的內餡「擺出來」，是否能有效刺激銷售，台灣網友則苦笑：「台灣的料太少了，放最上面會沒人買」。

▲網友曾曬出台灣三明治驚人的「內餡實拍圖」。（圖／取自批踢踢）
▲網友曾曬出台灣三明治驚人的「內餡實拍圖」。（圖／取自批踢踢）

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