何時能正常生活？李秉穎：面對變異株「共存要花好幾年」
疫情日漸趨緩，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙預估，全台各地6月底單日確診數，將分別下降至0.09%~0.12%，未來疫情穩定，「就有望恢復新常態生活」；對此，台大醫院醫師李秉穎坦言，Omicron出現多種變異株，這點會讓疫情拉得更長，若要完全與病毒共存，「可能要好幾年後。」
李秉穎表示，對於未來疫情規劃沒有辦法很準確地完全預測，目前我們活在第一波大規模流行當中，究竟第一波到底會持續幾個月，專家說法各有不一；觀察各國資料也都不一樣，像是日本耗時3個月，韓國則是4、5個月，澳洲已經半年都沒有消下去。
針對何時有望回歸正常生活？李秉穎指出，新冠肺炎是一種變異極大的病毒，Omicron出現多種變異株，這點會讓疫情拉得更長，即便幾個月後此波疫情「一定會下降到比較低的水準」，未來還會面臨第二波、三波比較小的流行期。
不過，李秉穎也表示，如果想要完全與病毒共存「可能好幾年後」，這1、2年都有機會像流感一樣突然流行起來，防疫措施、管制要持續進行。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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