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何時能正常生活？李秉穎：面對變異株「共存要花好幾年」

▲台大醫院醫師李秉穎坦言，Omicron出現多種變異株，這點會讓疫情拉得更長，若要完全與病毒共存，「可能要好幾年後。」（圖／指揮中心提供）
▲台大醫院醫師李秉穎坦言，Omicron出現多種變異株，這點會讓疫情拉得更長，若要完全與病毒共存，「可能要好幾年後。」（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 14:54:29

疫情日漸趨緩，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙預估，全台各地6月底單日確診數，將分別下降至0.09%~0.12%，未來疫情穩定，「就有望恢復新常態生活」；對此，台大醫院醫師李秉穎坦言，Omicron出現多種變異株，這點會讓疫情拉得更長，若要完全與病毒共存，「可能要好幾年後。」

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李秉穎表示，對於未來疫情規劃沒有辦法很準確地完全預測，目前我們活在第一波大規模流行當中，究竟第一波到底會持續幾個月，專家說法各有不一；觀察各國資料也都不一樣，像是日本耗時3個月，韓國則是4、5個月，澳洲已經半年都沒有消下去。

針對何時有望回歸正常生活？李秉穎指出，新冠肺炎是一種變異極大的病毒，Omicron出現多種變異株，這點會讓疫情拉得更長，即便幾個月後此波疫情「一定會下降到比較低的水準」，未來還會面臨第二波、三波比較小的流行期。

不過，李秉穎也表示，如果想要完全與病毒共存「可能好幾年後」，這1、2年都有機會像流感一樣突然流行起來，防疫措施、管制要持續進行。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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