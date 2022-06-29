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Novavax疫苗將抵台！李秉穎建議：出現「2大症狀」者接種

▲李秉穎說，Novavax疫苗適用於接種其他新冠疫苗「發生嚴重副作用」、「無法忍受發燒2天」的人，建議後續劑次可以選擇接種。（圖／指揮中心提供）
▲李秉穎說，Novavax疫苗適用於接種其他新冠疫苗「發生嚴重副作用」、「無法忍受發燒2天」的人，建議後續劑次可以選擇接種。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 15:25:50

我國首批Novavax疫苗50.4萬劑，將於明（30）日上午抵達桃園國際機場，最快7月8日開打；台大醫院李秉穎醫師表示，Novavax是蛋白次單位疫苗，屬於最常見的疫苗種類，適用於接種其他新冠疫苗「發生嚴重副作用」、「無法忍受發燒2天」的人，建議後續劑次可以選擇接Novavax疫苗。

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Novavax疫苗將抵台，媒體在疫情記者會中詢問什麼人適合接種？李秉穎表示，目前流感、HPV、B型肝炎疫苗都是與Novavax相同的蛋白次單位疫苗，也是最常見的種類之一，安全性部份可以將其視為常規接種。

李秉穎說，Novavax不良反應非常少，出現機率不超過2~3%，常見症狀僅有「局部痛、紅腫」，嚴重者則會出現全身痠痛、頭痛等，目前也沒有出現報告說會有血栓、心肌炎。

李秉穎建議，如果民眾曾接種其他廠牌新冠疫苗出現嚴重副作用，或者雖無嚴重副作用，但不能忍受發燒2周，就可以選擇Novavax完成補接種。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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