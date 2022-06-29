內幕／柯志恩高雄打非典選戰　女力連線發揮關鍵牽制力量

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據了解，柯志恩起心動念的關鍵，除了是有兩份內參民調，柯志恩的支持度不是排第一就是第二，有科學數據作為依據。柯志恩也陸續拜會了王金平、李四川等人，都得到正面回覆。上週朱立倫也與柯志恩深談，成功喚起柯志恩對於高雄的情感，願意接下這個艱困的挑戰。
黨內人士表示，柯志恩將在高雄打一場非典的選戰，柯志恩從小在屏東長大，高屏本一家，柯志恩人生第一棟房子就坐落在高雄鹽埕區，因此柯志恩是北漂再回高雄參選，沒有空降的問題，更重要的是，柯志恩有全國知名度，自帶空戰實力，更有創造議題的能力。
該人士提及，這陣子觀察下來，高雄組織面也很迅速整合，不但擁有地方實力的王金平給予很正面的評價，高雄市黨部也開始集結整頓，明日就將動員黨公職，替柯志恩舉辦「輔選工作會報」並造勢，地點更選擇與前高雄市長韓國瑜頗有淵源的蓮潭會館，尊韓意味濃厚。
黨內認為，對於國民黨而言，高雄市長陳其邁絕非不可撼動，尤其陳其邁就曾經被前高雄市長韓國瑜打敗，還是歷經補選選上，日前高雄發生城中城事件，衍伸出治安、教育等問題，陳其邁都還沒有經過真正的檢驗。
從國民黨已經完成提名的高雄、桃園、台北佈局來看，知情人士指出，朱立倫要把國民黨帶回走中間、理性的路線，訴諸新城市中間選民的支持，柯志恩的出線，除為六都市長增加戰力，更可與中台灣的台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、角逐南投縣長的許淑華等人組成「女力戰線」，不但可拉抬國民黨整體選情，更可望在高雄發揮重要的牽制力量。