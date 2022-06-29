助青少年遠離毒害　臺市創獨特少年計畫

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市立聯合醫院昆明防治中心主任陳亮妤表示，針對藥癮門診中之涉毒青少年進行研究分析，發現有71%為多重非法物質使用者、78%有精神科共病議題，以注意力不足過動症（ADHD）最多、憂鬱症及焦慮症次之，多重非法物質使用者之自殺風險及精神科共病比例皆比單一非法物質使用者較高，也印證這群個案對於生心理共病治療及自殺風險評估的需求。
此外，若個案為新興成癮物質（如咖啡包）使用者，也有較高比例的自殺風險、精神病症狀，及潛在的注意力不足過動症。
少年方案 提供施用毒品青少年整合性服務
臺北市獨特少年方案提供施用毒品之青少年整合性服務，與少年法庭、政府單位及民間團體合作，扮演青少年在醫療、法院及社工間的溝通橋樑。並發展標準化評估、心理治療與藥癮門診治療及個案管理等模式，加強與青少年的聯繫，並持續關懷追蹤就學就業及生活情形。
新興毒品檢驗難度增加 液相層析儀／質譜儀神助攻
於協助青少年的過程中，發現使用新興毒品咖啡包問題，新興毒品檢驗較一般傳統毒品更為困難，因此臺北市毒品危害防制中心於108年全國首創新興毒品檢驗平台，與國立台灣大學醫學院法醫學研究所合作，以液相層析儀／質譜儀檢驗尿液檢體中是否含新興毒品成分，藉由本平台之運作，了解毒品使用情形，有助於臨床診斷，以提供妥適之醫療服務，亦可觀察青少年用藥趨勢及提升輔導成效。
共同守護兒少身心健康 遠離毒品危害
陳亮妤主任提醒，兒少施用毒品背後成因複雜，需要你我共同關心，面對因故施用毒品的兒少，可主動向毒防中心尋求協助，撥打24小時免付費的毒防諮詢專線（0800-770-885請請您-幫幫我）洽詢，會有專業的個案管理師提供毒品戒癮相關的資訊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54256
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw