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黃珊珊預計8月底請辭？柯文哲：沒有辦法替她回答

▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，29日參與2022選戰政策發表會，並於會後接受媒體訪問。（圖／記者丁上程攝，2022.06.29）
▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，29日參與2022選戰政策發表會，並於會後接受媒體訪問。（圖／記者丁上程攝，2022.06.29）

記者丁上程／台北報導

2022-06-29 15:25:44

被台北市長柯文哲欽點為市長接班人的副市長黃珊珊，至今尚未正式宣布參選。不過據媒體報導，上週黃珊珊宴請市府局處首長、幕僚及發言人團隊，席間透露自己下個會期初還是會留在北市府，預計接下來會遇到更多攻擊，勉勵大家戴鋼盔繼續向前衝。市府幕僚也預估，黃珊珊請辭參選時間點，可能會抓在八月底九月初。對此柯文哲今（29）日受訪時，則表示「沒有辦法替她回答」。

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根據蘋果日報報導指出，黃珊珊上週於信義區某餐廳舉辦餐會，宴請所有市府首長、市政顧問與發言人團隊，黃在席間透露自己下個會期初還是會留在北市府，預計接下來會遇到更多攻擊，勉勵大家戴鋼盔繼續向前衝。而市府幕僚也透露，原先黃珊珊規劃在議會第一會期結束請辭，但因為先前疫情爆發，導致時程生變。由於內部的共識是預留三個月的時間跑基層，加上還要準備城市博覽會這個大舞台，請辭時間點可能落在八月底左右。

對此柯文哲則表示，候選人還是有他自己的主體性，或許他也在嘗試一種與過去不一樣的選舉方式，以政績來說服市民投票給他。「但我沒有辦法替他講，我是覺得還是滿危險的。」柯文哲說，過去在台灣選舉，每個人都說選市長要準備好幾億，上一次自己即使只請假半個月，也花了6000萬。柯文哲強調，黃珊珊什麼時候要請辭，他也沒辦法替她回答，「但就務實上來講，每個嘗試都是冒險。」

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