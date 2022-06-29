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查緝海上走私！關務署委託台船承造百噸級巡緝艇

▲財政部關務署委託台灣國際造船公司承造第4艘百噸級巡緝艇舉行安放龍骨儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.06.29)
▲財政部關務署委託台灣國際造船公司承造第4艘百噸級巡緝艇舉行安放龍骨儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.06.29)

記者黃守作／高雄報導

2022-06-29 19:00:00

財政部關務署委託台灣國際造船公司承造的第4艘百噸級巡緝艇，於今(29)日上午，在台船高雄廠區，舉行安放龍骨儀式，祈求建造工程進度順利，交船後一同守護國土，不負國人期待。

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▲財政部關務署委託台灣國際造船公司承造第4艘百噸級巡緝艇舉行安放龍骨儀式，由高雄關關務長陳木榮(右)與台船公司副總經理周志明(左)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2022.06.29)
▲財政部關務署委託台灣國際造船公司承造第4艘百噸級巡緝艇舉行安放龍骨儀式，由高雄關關務長陳木榮(右)與台船公司副總經理周志明(左)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2022.06.29)
關務署委託台灣國際造船公司承造的第4艘百噸級巡緝艇安放龍骨儀式，是由關務署高雄關關務長陳木榮與台船公司副總經理周志明共同主持。

▲財政部關務署委託台灣國際造船公司承造第4艘百噸級巡緝艇舉行安放龍骨儀式，祈求建造工程進度順利。(圖／記者黃守作攝，2022.06.29)
▲財政部關務署委託台灣國際造船公司承造第4艘百噸級巡緝艇舉行安放龍骨儀式，祈求建造工程進度順利。(圖／記者黃守作攝，2022.06.29)
關務署高雄關關務長陳木榮表示，關務署為維護查緝人員安全、強化海域執法能量，以及維護海洋生態與資源，自106年起啟動海關巡緝艇汰舊換新計畫，台船公司於109年5月25日，以新台幣8.25億元得標，承造4艘100噸級巡緝艇。

陳木榮並表示，該艇交船後，預計汰換自民國89年起編配於高雄關之海達艇，以期讓性能卓越之新型巡緝艇盡早投入執行外海監控勤務，查緝海上走私等不法活動，對海上違法行為發揮阻嚇，達到查緝功能，一同守護國土不負國人期待。

台灣國際造船公司副總經理周志明說，此型巡緝艇的船型設計，為下鋼上鋁之結構，上部結構採用鋁金屬，主要考量減輕船舶重量，又兼具結構強度，該艇全長32公尺，船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節，蒲氏風力3級以下時，船速可達30節，亦即約每小時55公里之速度，人員配置30員。

周志明指出，該巡緝艇主機分別提供乾式消音器及濕式排煙系統，在最深水線仍可順暢排煙，另偵蒐裝備配有低光源偵測功能夜視系統及星光夜視雙筒望遠鏡，台船公司除了針對原初步合約設計進行精進設計與建造外，未來兩年內仍須負保固、保養責任，為有效提供後續相關服務，該公司已建立保固保養平台，並擴大維修保養能量，為國內各公務船舶做好造修合一準備。

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