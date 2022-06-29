查緝海上走私！關務署委託台船承造百噸級巡緝艇

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關務署高雄關關務長陳木榮表示，關務署為維護查緝人員安全、強化海域執法能量，以及維護海洋生態與資源，自106年起啟動海關巡緝艇汰舊換新計畫，台船公司於109年5月25日，以新台幣8.25億元得標，承造4艘100噸級巡緝艇。
陳木榮並表示，該艇交船後，預計汰換自民國89年起編配於高雄關之海達艇，以期讓性能卓越之新型巡緝艇盡早投入執行外海監控勤務，查緝海上走私等不法活動，對海上違法行為發揮阻嚇，達到查緝功能，一同守護國土不負國人期待。
台灣國際造船公司副總經理周志明說，此型巡緝艇的船型設計，為下鋼上鋁之結構，上部結構採用鋁金屬，主要考量減輕船舶重量，又兼具結構強度，該艇全長32公尺，船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節，蒲氏風力3級以下時，船速可達30節，亦即約每小時55公里之速度，人員配置30員。
周志明指出，該巡緝艇主機分別提供乾式消音器及濕式排煙系統，在最深水線仍可順暢排煙，另偵蒐裝備配有低光源偵測功能夜視系統及星光夜視雙筒望遠鏡，台船公司除了針對原初步合約設計進行精進設計與建造外，未來兩年內仍須負保固、保養責任，為有效提供後續相關服務，該公司已建立保固保養平台，並擴大維修保養能量，為國內各公務船舶做好造修合一準備。