和基進溝通不良？陳柏惟：很抱歉我感覺脫隊了

台灣基進昨（28）日在台中提名四名市議員參選人，但曾在台中中二選區擔任立委的陳柏惟卻不見身影，外界對於陳柏惟是否退黨問題甚囂塵上，陳柏惟今日在高雄基進黨舊黨部舉行記者會，表示始終相信團隊作戰，但「很抱歉我感覺脫隊了」，台灣基進秘書長王興煥則指出，陳柏惟仍是黨員，台灣基進全體都抱持團結一致勝選的決心，為台灣民主政治努力。
陳柏惟說，很多人問他為何沒有參加台中議員提名記者會？提名人選是否有參與討論？但回答是與不是都會對政黨成傷害，而且有許多不是陳柏惟、也不是基進的支持者居中挑撥，加深裂痕，最好的方式是增強溝通能力，如果自己是正資產，能夠為團隊作戰盡一份心力，如果是十惡不赦，會對黨造成傷害的政治人物，也請公告周知，很抱歉用這種方式來跟大家講，但「我感覺脫隊了，希望能夠回到隊伍裡」。
對於媒體問到有沒有退黨問題？陳柏惟僅用兩字回答「沒有」，並說，很多人說他選上是奇蹟，但他沒有做政治人物也只是回歸平淡，不會因此計較個人得失，也不曾想過加入其他政黨，但過程中，一直用不對的訊息，或他黨、其他支持者錯誤訊息在流通，這都不是好事。
對此，台灣基進秘書長王興煥僅表示：「柏惟雖然已經於四月辭去中彰投黨部主委一職，但仍是黨員」，王興煥說，前段時間黨都在盤整全台的選戰、提名布局，接下來才會進入到選戰熱戰期，對於年底的選戰，相信台灣基進全體都抱持團結一致勝選的決心，為台灣民主政治努力。