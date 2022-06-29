獨／小黨難容政治大明星？和3Q傳出心結　陳奕齊：笑死人

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昨天的提名記者會，陳柏惟果然未出現，支持陳柏惟的社團事後吵成一團，有人認為基進黨能有今天知名度，全拜陳柏惟所賜，卻不懂飲水思源，根本是在「時力化」；還有人感嘆「兔死狗烹，功高震主」，譏諷陳奕齊是「萬年主席」；也有人勸陳柏惟別被有心人分化成功，若因這點事就要退黨，未免太意氣用事。
昨有媒體引用陳柏惟友人說法，指3Q和基進黨漸行漸遠，肇因今年3、4月間一紙中央黨部的公文，雙方出現裂痕。公文內容係基進黨3月29日召開中評會，針對民進黨議員參選人和無黨籍議員參選人使用與陳柏惟合影競選看板一事，做成3項決議，一、無論本黨提名之選區助選他黨候選人，抑或涉入他黨初選，皆對本黨造成一定程度傷害；二、事證之看板已於期限內撤換，當事人違紀助選現象已停止，不予懲處，案例仍作為未來本黨幹部遵從依據；三、本黨黨員、幹部面對外部助選、站台邀約時，應謹守『與黨團隊作戰』之基本原則，由地方黨部與中央黨部達成共識後進行。
陳柏惟今在高雄受訪，被問到公文事件，他認為中評會既已做出決定，應該要讓大家知道；至於非基進支持者居中挑撥、散播謠言，他擔心將增加基進的裂痕，呼籲盡快加強黨內團結與溝通，也坦言這半年來，自己「脫隊了」。
其實昨天記者會後，陳奕齊已向媒體提及此事，他表示一開始有不少基進黨同志反映，陳柏惟肖像掛在他黨候選人看板上，造成識別系統混淆，要求黨中央處理。
陳奕齊說，基進成立10年來，選舉時出現識別系統混淆事件已有多起，「穿著類似基進的磚紅背心就不說了，前些年還有友黨候選人，拿我們黨歌參選！」他說陳柏惟有高知名度、各地支持他的朋友很多，這些人參與自家黨內初選時用陳柏惟肖像，會讓人產生基進黨涉入友黨家務事的錯覺，「我們很清楚問題不在柏惟身上，但他知名度起來了，大家就會想用」。陳奕齊也證實，曾要求陳柏惟向這些朋友們請託，「台中的部份有撤下來」。
陳奕齊說，他打電話給民進黨祕書長林錫耀，表示「當事人不好意思說什麼，但我身為黨主席，還是要講」。林錫耀建議「黨對黨處理」，由基進發公文民進黨給中常會，讓中常會「知悉後轉知」，但即使轉知了，也只能道德勸說，部份參選人照樣高掛陳柏惟的照片，「那當下真的約束不了」至於流傳在外的公文，則是處理肖像事件過程的一小部份。
外傳陳柏惟在中二立委罷免期間募款上億元，因政治獻金的財務與黨中央擺不平，彼此產生心結。陳奕齊面對記者詢問，驚訝回：「笑死人！基進這麼有錢，我今天第一次聽到！」他說，在太陽花學運之前，很多年輕人對政治的認識是脫節的，學術界出身的他，組黨以來一直致力於幫年輕人「補課」，「我對基進黨裡的年輕人，就像是老師對學生的心情，老師看到學生出社會有成就了，會在乎自己被蓋過光采嗎？」
對於被控獨裁決定台中市提名候選人、未讓陳柏惟參與，陳奕齊表示，陳柏惟辭去中彰投黨部主委後，人選由代理主委的祕書長王興煥逐一懇談，並非他個人可決定。
王興煥今表示，前陣子他曾邀陳柏惟參與基進黨活動，當時3Q以另有行程、時間搭不上拒絕，他認為陳柏惟或許心情還沒調適好、需要沈澱，之後未再邀請他參與相關活動，是自己的疏失。王興煥說，基進黨7月1日在台北舉行全國提名參選人記者會，將邀請陳柏惟參加。