臉書粉專封鎖「孟買春秋」不知情 柯文哲反問：她是誰？
由前路透社記者喬伊斯（Joyce）經營的粉專「孟買春秋」，自爆遭到台北市長柯文哲的臉書粉專封鎖，並以此批評柯文哲「連被討厭的勇氣也沒有的廢物」、「想當總統禁不起別人提出疑問？沒得反駁就封鎖？去看看蔡英文臉書吧，誰給媽寶的勇氣讓他以為他可以當總統？」引發各界討論。對此柯文哲今（29）日受訪時被問及該議題，則反問記者「孟買春秋是誰？」似乎對於封鎖一事毫不知情。
喬伊斯昨日在「孟買春秋」粉專上貼文表示，該粉專被柯文哲封鎖，且另開個人帳號「春秋孟買」也立刻被封鎖。喬伊斯也直呼「封鎖人的首都市長，叫人總統要選他？我的留言向來只有事實沒有謾罵，我的言論自由在哪裡？」、「連被討厭的勇氣也沒有的廢物」、「我指出柯文哲的種種謬誤，他從來不回應，最後用封鎖我來阻止我，他是什麼鴕鳥？」、「想當總統禁不起別人提出疑問？沒得反駁就封鎖？去看看蔡英文臉書吧，誰給媽寶的勇氣讓他以為他可以當總統？」
對此柯文哲今日下午參與民眾黨相關活動時，被記者問及該議題，柯文哲則反問記者「孟買春秋是誰？」似乎對於粉專封鎖他人的舉動毫不知情。而民眾黨文宣部主任許甫隨即打斷，表示「市府發言人已經有對此回應，希望媒體、網友能理性在網路底下分享，不要影響到其他網友權益。」
具有柯文哲臉書粉專管理權限的市府發言人陳智菡則回應，某些發言並非奠基於理性或聚焦公眾事務討論，而是針對柯市長個人，充滿情緒性攻擊謾罵，意在製造對立衝突，為維護柯文哲社群他用戶公平獲取資訊之權益，管理員歡迎有理性、不慣性洗版干擾其他受眾之網友自由發言討論。
「太多情緒性的攻擊跟謾罵，讓社群變得很負面肅殺，並不樂見這樣的狀況持續發生。」陳智菡說，很多政治人物的粉絲專頁也會封鎖人，所以針對孟買這種洗版的人身攻擊封鎖，同樣也是很多網友的要求。