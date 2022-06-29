兒童新冠疫苗大大降低「MIS-C」 　美國疾病管制與預防中心：施打一劑以上發病率減至百萬分之一

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兒童多系統發炎症候群
兒童多系統發炎症候群（MIS-C）是一種疑似與新冠病毒有關的病發症，多發生感染新冠肺炎後2-6週，可導致身體許多個器官包括心臟、肺部、腎臟、大腦、皮膚、眼睛、或腸胃嚴重發炎。
主要症狀
MIS-C病患的症狀主要有持續發燒、嘔吐、皮疹、腹痛和腹瀉等，嚴重者會出現呼吸困難、胸部持續疼痛或感覺壓迫、神智不清、頭暈頭痛、臉色發白甚至陷入昏迷，需及時送醫就診。而MIS-C治療方法包括注射免疫球蛋白、類固醇和其他抗炎藥物等。
接種疫苗降低風險
根據國外媒體《Healthline》報導，早前美國疾病管制與預防中心（CDC）針對2100百萬名年齡介於12-20歲的孩童進行分析，結果顯示，已施打一劑或以上疫苗的孩童當中，確診後出現MIS-C的機率僅百萬分之一。隨後研究人又從針對不曾染疫的兒童進行分析，調查他們接種疫苗後是否出現MIS-C，數據顯示，不曾感染過新冠肺炎的兒童施打疫苗後發生MIS-C的機率為百萬分之0.3。
但截至目前為止，醫學界尚未確認MIS-C病因，其診斷也極具挑戰性。但依然證明接種疫苗的好處遠大於染疫風險，專家建議家長應盡快安排兒童接種疫苗，保護他們，並對抗即將被「流感化」的新冠病毒。
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