搶放與柯志恩合體看板　高雄藍營小雞迎母雞

國民黨今（29）日在中常會中正式提名，徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，高雄市議員邱于軒在南高雄開出第一槍，搶先掛出合體看板，希望能振奮藍軍在高雄的士氣，國民黨高雄市議會總召童燕珍則提醒柯志恩，國民兩黨的火花四射是高雄的特色，但相信柯志恩的專業以及能力絕對能夠應付。
邱于軒表示，國民黨智庫執行長柯志恩問政犀利，學識涵養俱佳，相信能以一個女性、媽媽的角度來發掘高雄的市政問題；高雄市空污嚴重、貧富差距加大、政府供電不穩又要漲電價、疫情延燒、房價飛漲、工安意外頻傳等等，都是高雄市正面臨的問題和挑戰，也希望這場選戰能聚焦在市政問題，不分藍綠的來改善高雄人的生活，少噴點政治口水。
國民黨左楠區議員參選人白喬茵則指出，高雄曾是政治對立最嚴重的地方，但相信這些紛擾都會留在過去，因為柯志恩會用他強大的個人特質，陽光和熱情來改變這座城市，尤其她有很多斜槓身分，是媽媽、是教授，也曾是全球走透透的節目主持人，期待她除了具備溫暖和專業，也會將高雄帶往國際。
高雄市議會黨團總召童燕珍盛讚是非常適合且強力的人選。柯志恩擔任國民黨智庫的執行長，在政治、學術、媒體經歷都十分完整且豐富，日前拜訪議會黨團，席間對高雄市政的困境與看法不只精準，且有相當的個人見解，黨籍議員都給予很大的肯定，基層也紛紛表示對柯志恩充滿期待。
對於柯志恩即將到高雄，童燕珍除了表示期待與歡迎外，也提醒柯志恩，民進黨還未提名前就開始放大鏡檢視，現在正式提名後就會拿出顯微鏡，務必要小心以對，國民兩黨的火花四射是高雄的特色，但相信柯志恩的專業以及能力絕對能夠應付，不只對上陳其邁毫不遜色，更有機會讓高雄重返執政。