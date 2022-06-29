中暑死亡率超過30%！　遠離熱傷害必做「三件事」

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一般常見的熱傷害，包括：熱痙攣、熱衰竭、中暑等，其中又以中暑最為嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭，甚至死亡，而且死亡率超過30%。其實，熱傷害是可以預防的，為預防高溫熱傷害發生，國民健康署吳昭軍署長提醒，熱傷害的高危險族群，包括65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患者等，更應小心謹慎面對。
預防熱傷害 三要訣要牢記
為避免熱傷害，切記掌握「保持涼爽、補充水分、提高警覺」
三要訣：
一、保持涼爽：
- 穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣及抗UV的衣服。
- 室內窗戶加裝遮光窗簾，避免陽光的直接照射，並關掉非必要的燈和電器設備，以避免產生更多的熱。
- 盡可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方。
- 不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在車內。
- 雇主需加強通風設施或採用空氣調節器，以隔離工作場所的高溫設施及提供散熱裝置，減少熱能散發到工作間。
- 不論活動程度如何，都應該隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分，建議成人每天飲用6-8杯水（240ml/杯）的白開水，分次小口慢慢喝，並隨著活動強度、身體狀況、氣候環境等而適度調整，但患有疾病或經醫囑限制水量者，應遵循醫師的建議，並詢問醫師天氣酷熱時，應喝多少量的白開水較為適宜。
- 每日攝取適量蔬果，因蔬果含有較多水分、豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可促進身體健康。
- 避免補充含酒精及大量糖分的飲料，以免身體流失更多水分。
- 戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，適當休息並補充水分。
- 嬰幼童及長者應避免於上午10點至下午2點或天氣炎熱的時間外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處，並塗抹防曬霜、戴寬邊帽以及太陽眼鏡。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54257
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