不必再曬人乾！快打站重回校園　中市長者下周有冷氣吹

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快打站亂象引起各界批評，中央隨後決定，將發放衛教品的期限順延一個月，中市府檢討缺失後，市長盧秀燕今宣佈，7月5日至7月7日將再開47處疫苗快打站，提供65歲以上長者、55歲以上原住民接種莫德納疫苗。
盧秀燕說，市府為提升快打站接種舒適度，實施4大優化措施，一、向學校洽借場地，優先選用停車方便的平面場地，備有空調冷氣設備或增設水冷扇；二、運用戶外空間搭設遮陽棚，排隊動線盡量設置風扇；三、設置報到區、留觀區，規劃場地讓長者休息等待；四、工作人員於留觀區統一發送禮券、快篩，提升動線順暢。
盧秀燕指出，台中市已有14萬5401位長者完成第4劑疫苗接種，涵蓋率35.33%。是六都第一。5-11歲兒童疫苗第1劑施打15萬4114人，涵蓋率79.44%；第2劑2萬5011人，涵蓋率12.89%，也是六都之冠。除了醫療院所可接種，7月2日（周六）將再開設8處假日校園快打站，為兒童接種第2劑BNT疫苗，各校也會在暑假期間配合辦理校園集中接種服務。
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