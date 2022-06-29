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不必再曬人乾！快打站重回校園　中市長者下周有冷氣吹

▲台中市上星期開設快打站，老人在烈陽下大排長龍，引起各界批評抱怨。（資料畫面／台中市議員黃守達臉書，2022.06.29）
▲台中市上星期開設快打站，老人在烈陽下大排長龍，引起各界批評抱怨。（資料畫面／台中市議員黃守達臉書，2022.06.29）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-29 16:59:102022-06-29 17:00:09

台中市上月22.23為長施打第4劑疫苗開設快打站，因太過踴躍導致大排長龍、多位長者中暑送醫。市府調整作業模式後，今宣佈下星期開設第2梯次快打站，原則上以有空調冷氣設備的校園優先、留觀時段進行禮券和快篩劑的發放作業。至於兒童第2劑疫苗，則於本周六（7/2）開設8處假日校園快打站。

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▲台中市宣佈老人快打站優化措施，場地將移至有冷氣的學校。（圖／台中市政府提供，2022.06.29）
▲台中市宣佈老人快打站優化措施，場地將移至有冷氣的學校。（圖／台中市政府提供，2022.06.29）
台中市為衝高長者第4劑疫苗的施打率，6月22、23日開設47處快打站，施打前市府賣力宣傳，接種者可領取中央發放的2劑快篩及500元禮券，果然吸引老人參與，施打率從原本預估的3、4成爆量為7、8成，各施打站大排長龍，還有老人曬到昏倒送醫。

快打站亂象引起各界批評，中央隨後決定，將發放衛教品的期限順延一個月，中市府檢討缺失後，市長盧秀燕今宣佈，7月5日至7月7日將再開47處疫苗快打站，提供65歲以上長者、55歲以上原住民接種莫德納疫苗。

盧秀燕說，市府為提升快打站接種舒適度，實施4大優化措施，一、向學校洽借場地，優先選用停車方便的平面場地，備有空調冷氣設備或增設水冷扇；二、運用戶外空間搭設遮陽棚，排隊動線盡量設置風扇；三、設置報到區、留觀區，規劃場地讓長者休息等待；四、工作人員於留觀區統一發送禮券、快篩，提升動線順暢。

▲台中市將於7月2日開設假日兒童校園快打站。（圖／台中市政府提供，2022.06.29）
▲台中市將於7月2日開設假日兒童校園快打站。（圖／台中市政府提供，2022.06.29）
盧秀燕指出，台中市已有14萬5401位長者完成第4劑疫苗接種，涵蓋率35.33%。是六都第一。5-11歲兒童疫苗第1劑施打15萬4114人，涵蓋率79.44%；第2劑2萬5011人，涵蓋率12.89%，也是六都之冠。除了醫療院所可接種，7月2日（周六）將再開設8處假日校園快打站，為兒童接種第2劑BNT疫苗，各校也會在暑假期間配合辦理校園集中接種服務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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