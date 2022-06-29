COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

口罩繼續戴！7月防疫措施不變　陳時中：重要一哩路

口罩繼續戴！7月防疫措施不變　陳時中：重要一哩路
口罩繼續戴！7月防疫措施不變　陳時中：重要一哩路

健康醫療網

2022-06-29 17:01:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增42,204例COVID-19確定病例，分別為42,112例本土個案及92例境外移入；另確診個案中新增85例死亡。近期疫情已脫離高原期，指揮官陳時中宣布7月全台防疫措施仍維持現行制度，「顧慮到這段時間還有4萬人確診，估計還是會往下降，大家忍耐一下，口罩還是繼續戴好，相關的防疫措施還是維持，請大家一起配合，這是我們重要的一哩路」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
7月起仍維持現行防疫措施

指揮官陳時中宣布，考量全臺已進入大規模流行階段，且境外移入BA.4及BA.5病例數持續增加，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施，相關規定說明如下：

一、現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩：

（一）唱歌時，維持須戴口罩。

（二）下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.室內外從事運動。

2.室內外拍攝個人/團體照。

3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

（三）外出時有飲食需求，得免戴口罩。

（四）於指揮中心或主管機關指定之場所或活動（例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域（含交通運輸）：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場：依營業場所、公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班等交通運輸：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。

五、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

7月起，擴大實施「這4類對象」接種第4劑

陳時中表示，近一週（6/22-6/28）境外移入病例新增502例，較前一週上升28%，而國內也持續檢出感染BA.4及BA.5等變異株之境外移入病例，且因應國際趨勢，已逐步放寬入境檢疫措施；為再提升相關工作人員免疫保護力，降低新型變異株衝擊，經綜合評估近期疫情狀況，將於7月1日起，提供機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑。

指揮中心指出，本次開放對象係依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於6月27日專家會議決議「為降低邊境逐步開放後，新型變異株對於國內防疫之衝擊，且目前國內仍處社區流行階段，建議『機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員』可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑；前述對象經評估自身風險後有意願接種，建議與第一次追加劑間隔5個月以上接種」，故提供該等對象第二次追加劑接種，以維護社區安全。

指揮中心提醒，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，請符合相關資格民眾儘速接種，維護自身及家人健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54293

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

越白的人越容易患皮膚癌？　專家提醒：防曬乳擦好擦滿很重要

中風後情緒低落？　專家曝：恐罹患「中風後憂鬱」

後背痛暗藏警訊！　醫師呼籲：注意你的脊椎健康

中暑死亡率超過30%！　遠離熱傷害必做「三件事」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你最愛夜市的哪一點？

你最愛夜市的哪一點？

繼續作答
即時
推薦閱讀