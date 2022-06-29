口罩繼續戴！7月防疫措施不變　陳時中：重要一哩路

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指揮官陳時中宣布，考量全臺已進入大規模流行階段，且境外移入BA.4及BA.5病例數持續增加，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施，相關規定說明如下：
一、現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩：
（一）唱歌時，維持須戴口罩。
（二）下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：
1.室內外從事運動。
2.室內外拍攝個人/團體照。
3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者。
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。
（三）外出時有飲食需求，得免戴口罩。
（四）於指揮中心或主管機關指定之場所或活動（例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。
二、營業場所及公共場域（含交通運輸）：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。
三、賣場、超市、市場：依營業場所、公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。
四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班等交通運輸：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。
五、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。
六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。
7月起，擴大實施「這4類對象」接種第4劑
陳時中表示，近一週（6/22-6/28）境外移入病例新增502例，較前一週上升28%，而國內也持續檢出感染BA.4及BA.5等變異株之境外移入病例，且因應國際趨勢，已逐步放寬入境檢疫措施；為再提升相關工作人員免疫保護力，降低新型變異株衝擊，經綜合評估近期疫情狀況，將於7月1日起，提供機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑。
指揮中心指出，本次開放對象係依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於6月27日專家會議決議「為降低邊境逐步開放後，新型變異株對於國內防疫之衝擊，且目前國內仍處社區流行階段，建議『機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員』可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑；前述對象經評估自身風險後有意願接種，建議與第一次追加劑間隔5個月以上接種」，故提供該等對象第二次追加劑接種，以維護社區安全。
指揮中心提醒，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，請符合相關資格民眾儘速接種，維護自身及家人健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54293
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