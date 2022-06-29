中風後情緒低落？　專家曝：恐罹患「中風後憂鬱」

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中風後憂鬱的致病原因研究指出，有三分之一的患者在中風後的第一年患上憂鬱症，變得容易哭泣、說話的頻率下降、睡眠品質下降、不肯出門做復健、不願意與人社交等。事實上，患者因為中風後，導致肢體偏癱或輕癱，再也無法獨立自主完成日常生活起居，需要他人協助，而且只能臥床、依靠輪椅協助等，使患者產生一種低落感。
丹麥奧胡斯大學醫院臨床流行病學家斯卡婭（Nils Skajaa）呼籲，在旁邊長時間照顧的家人或看護，應該多觀察患者的情緒變化，如果懷疑患者有中風後憂鬱的可能性，應該立即尋求臨床心理師協助。斯卡婭也提醒，即使是身體看似完全恢復的患者，也需要進行心理健康評估，因為有時候造成憂鬱的原因並不是重大壓力帶來的社會因素，而是來自於大腦的損傷。
憂鬱並非絕症 重視情緒障礙可及早治療專家強調， 「中風後憂鬱和其他精神健康障礙，都是可以治療的疾病，只要正視並認真對待這些疾病，就能找出理想的治療方案，改善患者的生活質量」。 總結來說，中風後憂鬱並不少見，若及早發現，透過藥物治療與家人的鼓勵和陪伴，都有助於改善患者的心態，化解憂鬱症帶來的負面影響。
原文來自：Heart
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