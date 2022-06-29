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後背痛暗藏警訊！　醫師呼籲：注意你的脊椎健康

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後背痛暗藏警訊！　醫師呼籲：注意你的脊椎健康

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-29 17:00:48

幾乎每個人都會在生活中經歷背痛。幸運的是，大多數情況下，背痛通常不需要擔心，經過一段時間休息後，疼痛感會慢慢消失。

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▲ 背痛分爲急性與慢性兩種類型。（示意圖／Envato Elements）

根據外媒Temple Health報導，一般來說，腰痛有兩種情況：

一、急性背痛

這種類型的背痛，會突然出現疼痛，但相對短暫，症狀可持續幾天甚至幾週左右。急性背痛通常是由受傷引起的，例如健身時過度拉伸、以錯誤方式舉起重物，因而傷害到背部肌肉，引發背痛。上班族工作時姿態不好，即使整天坐在辦公桌前，也會傷到背部。

 

二、慢性背痛

慢性背痛可持續三個月或更長時間，會直接影響生活質量和活動的能力。慢性背痛症狀與急性背痛相似，但症狀通常是逐漸浮現的，並且與劇烈運動等特定活動特定活動無關。姿勢不良、椎間盤突出、椎管狹窄，都有可能導致慢性背痛。

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▲ 姿勢不良也會引起背痛。（示意圖／Envato Elements）

背痛可以如何緩解？

外在因素扭傷北部引發的急性背痛，通常在幾天到幾週後可見好轉。你可以嘗試以下方式緩解疼痛：

 

一、服用非處方止痛藥

止痛藥可以暫時緩解不舒服的症狀，但絕非長久之計。

 

二、在背部敷上冰塊或熱墊

冰敷或熱敷也可以起到暫時性舒緩的作用。

 

三、盡可能保持活躍

這並不代表你可以進行劇烈運動，但避免臥床休息，這會使疼痛加劇。你可以進行短途散步，或嘗試輕柔的伸展運動。

 

四、物理治療

學習鍛煉以加強支撐脊椎的背部和腹部肌肉。擁有更強壯的背部和核心，可有助於緩解疼痛。

 

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▲ 背痛可透過物理治療獲得緩解。 （示意圖／Envato Elements）

注意你的脊椎健康

如果背痛在兩週後仍未改善，此時應該考慮求醫。尤其是如果疼痛已經從背部延伸到臀部，並向下延伸到腿部，這是極其危險的訊號，有可能信號性坐骨神經痛，這是一種通常由椎間盤突出引起的神經緊張狀況，不應輕忽，必須立刻就醫。

 

 

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