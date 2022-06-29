後背痛暗藏警訊！　醫師呼籲：注意你的脊椎健康

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根據外媒Temple Health報導，一般來說，腰痛有兩種情況：
一、急性背痛
這種類型的背痛，會突然出現疼痛，但相對短暫，症狀可持續幾天甚至幾週左右。急性背痛通常是由受傷引起的，例如健身時過度拉伸、以錯誤方式舉起重物，因而傷害到背部肌肉，引發背痛。上班族工作時姿態不好，即使整天坐在辦公桌前，也會傷到背部。
二、慢性背痛
慢性背痛可持續三個月或更長時間，會直接影響生活質量和活動的能力。慢性背痛症狀與急性背痛相似，但症狀通常是逐漸浮現的，並且與劇烈運動等特定活動特定活動無關。姿勢不良、椎間盤突出、椎管狹窄，都有可能導致慢性背痛。
▲ 姿勢不良也會引起背痛。（示意圖／Envato Elements）
背痛可以如何緩解？外在因素扭傷北部引發的急性背痛，通常在幾天到幾週後可見好轉。你可以嘗試以下方式緩解疼痛：
一、服用非處方止痛藥
止痛藥可以暫時緩解不舒服的症狀，但絕非長久之計。
二、在背部敷上冰塊或熱墊
冰敷或熱敷也可以起到暫時性舒緩的作用。
三、盡可能保持活躍
這並不代表你可以進行劇烈運動，但避免臥床休息，這會使疼痛加劇。你可以進行短途散步，或嘗試輕柔的伸展運動。
四、物理治療
學習鍛煉以加強支撐脊椎的背部和腹部肌肉。擁有更強壯的背部和核心，可有助於緩解疼痛。
▲ 背痛可透過物理治療獲得緩解。 （示意圖／Envato Elements）
注意你的脊椎健康
如果背痛在兩週後仍未改善，此時應該考慮求醫。尤其是如果疼痛已經從背部延伸到臀部，並向下延伸到腿部，這是極其危險的訊號，有可能信號性坐骨神經痛，這是一種通常由椎間盤突出引起的神經緊張狀況，不應輕忽，必須立刻就醫。
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