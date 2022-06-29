未滿5歲幼兒將打莫德納　注意心肌炎「非特異症狀」

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李秉穎指出，有關莫德納疫苗施打劑量，成人標準劑量是100微克，兒童為四分之一的劑量（25微克），第二劑需間隔4-8週。年紀更小的幼兒，尤其未滿2歲者，「因手臂肌肉較薄，建議施打部位為大腿前外側，2歲以上三角肌較肥厚，可打在手臂。」另外，如果幼兒曾經染疫，3個月內體內抗體量足夠，暫且不需要急著打疫苗，建議間隔3個月後再開始接種疫苗。
6個月-5歲兒童接種疫苗後，家長透過台灣V-Watch健康回報系統，幫助官方了解幼兒接種疫苗的不良反應，接種後可能發生的常見副作用，大致上與成人相仿，包括注射部位疼痛、發燒、嗜睡、食慾不振、痠痛、注射部位紅斑與腫脹等，根據國外臨床研究，5歲以下兒童打mRNA疫苗的不良反應發生率，比成人來得低，主因是兒童劑量較低。若有嚴重不良反應且超過48小時，如：心跳加速、氣喘、眩暈、全身紅腫，應盡速就醫、釐清病因。
6個月-5歲嬰幼兒心肌炎罕見，青少年反而佔大宗
李秉穎強調，心肌炎屬於少見的嚴重不良反應，心臟是幫助身體血液循環的重要機器，心肌發炎時會面臨血壓降低、休克導致器官受損的風險，「這是我們相當注意的副作用。」根據國外經驗顯示，mRNA疫苗引起心肌炎的機率，其實非常罕見，最好發的族群反而落在12-18歲青少年族群，且男性多於女性，而第二劑的發生率比第一劑多，但未滿12歲族群隨著年齡下降，心肌炎發生率也減少，「所以我們可以預期5歲以下孩童，還是有心肌炎風險，但發生率低於青少年。」
嬰幼兒無法明確表達！李秉穎：家長注意非特異性症狀
根據疫苗上市後的安全監測資料，李秉穎說明，「幼兒接種疫苗風險相比染疫帶來的風險來得小，打疫苗可以預防新冠導致得腦炎、MIS-C等，只是家長仍要多注意，接種疫苗28天內，有無發生類似心肌炎的症狀表現，包括胸痛、胸口壓迫感、心悸，心跳不規則跳動，或運動耐受不良，例如走幾步路就喘、沒力氣爬樓梯，應盡速就醫。」
然而，這些症狀，幼兒無法自主表達，難以判斷，李秉穎建議，「在臨床上，我們看到幼兒發生心肌炎，症狀常常會以為只是一般身體不舒服的症狀，包括嘔吐。而當血壓降低，交感神經會興奮，產生血管收縮，會出現臉色蒼白、冒冷汗、無法吃東西、倦怠，這些屬於心肌炎的非特異性症狀，家長必須要注意。」
首批Novavax疫苗將到貨！預計7/8開打
中央流行疫情指揮中心今（29）日表示，透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，將於明(30)日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批效期至今(2022)年9月30日。
指揮中心進一步說明，有關Novavax COVID-19疫苗之運用，依6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，每劑須接種0.5 ml。首批疫苗在完成封緘檢驗程序後，預計最快於7月8日起提供接種。
指揮中心指出，我國業於前(2020)年9月18日與全球疫苗免疫聯盟(GAVI)簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去(2021)年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54294
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