耳朵癢別亂挖！小心越挖越癢。醫指常見原因，４招有助改善！

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劉承信醫師表示，耳道的耳朵癢原因常見如因老化皮脂腺分泌下降、或受到天氣乾冷等外界刺激、過度清潔使得「天然屏障減少」，就像一般的皮膚乾癢一般，耳道也是，而在耳道中形成的屏障一般稱為「耳垢」。耳垢這天然屏障雖然重要，但放任不管、或是不當清潔使得不斷被往內推、堆積嚴重，就會是另一個常見引起耳朵癢的原因。
除此之外，較少見但也並不罕見的也包括細菌感染、黴菌感染、病毒感染等，此問題視情況可能較為嚴重些，原因也可能出自於前述兩者，使得感染更加嚴重，例如因為乾冷使得耳垢變少覺得癢，又不斷的想辦法搔抓，結果沒成功止癢反而形成傷口，而擋下外界刺激物的耳垢使得此傷口發炎更癢。而因感染而起的耳朵癢，除了發癢外也容易有流膿、腫痛的情況出現。
而在台灣較少見，但還是看得到案例的耳癢原因，也包括了因過敏所引起。台灣有不少的過敏族群，其中有些少部分的患者會是碰到過敏原連耳朵都會紅腫發癢，畢竟耳道中也有皮膚。過敏原常見如貓毛、堅果、海鮮、塵螨、灰塵等，因人而異。而更少見但也有可能發生的，則如乾癬、異味性皮膚炎等皮膚疾病患者癢到耳道裡面。
耳朵癢到不行怎麼辦？醫教４招有助改善！
劉承信醫師表示，耳道發癢情況若較為嚴重確實可能癢到煩人又止不了，但此時就像平時呼籲皮膚癢避免搔抓，耳道發癢也應避免不斷的摳挖，除了位置難以止癢，也如前述容易造成傷口、引起感染、使問題更加嚴重、使發癢更加厲害。
耳癢的原因繁多，醫師建議若是真的癢得厲害，當下可試著酌量使用耳用藥膏、或成份單純、無刺激性的凡士林，用棉花棒溫和的塗抹，有助改善較為常見因乾燥等引起天然屏障減少的發癢。另外也可以用針筒滴進生理食鹽水、沖洗耳道，讓可能堆積較多形成發癢的耳垢流出。而清潔耳道使用棉花棒、掏耳棒，一般不是將耳垢推的更深、就是形成更嚴重的傷口，因此也不建議。
上述為較為常見的原因及對應簡單可執行的方式，若都沒辦法改善，就建議就醫為佳，除了檢查確切的原因給予適當的協助及治療，也避免問題擴大。例如若是耳垢真的堆得太多又被推得太深，醫師可安全且更有效的清潔，若是因感染形成，也可以給予適當的藥物治療。而若是因乾癬、異位性皮膚炎等發炎性疾病所引起，自然就是協助止癢改善症狀，並以該疾病治療方式改善。也提醒，若是耳朵真的癢得太厲害，甚至出現疼痛、發燒、流膿、影響聽力等情況，就應盡速就醫。
日常防範耳朵癢、感染，耳機、耳塞記得定期清潔！
日常防範耳朵發癢，劉承信醫師建議，平時清潔耳朵以毛巾清潔外耳為主，耳道還是建議尋求醫師協助為佳，盡量避免自己用棉花棒、掏耳棒挖耳朵，若真的要挖也避免挖得太深太用力。除了避免過度清潔外，也應留意身旁的刺激物，例如觀察在耳朵癢之前，是否有碰到某些如化妝品、洗髮精等刺激物。另外與耳部相關的用品也應注意清潔，例如耳機、助聽器、耳塞等，若沒清潔自然容易帶進細菌、病毒等有害物質進入耳道。日常保持良好的習慣，耳朵癢到不行的機會也會大幅下降。
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