名家論壇》錢震宇／蔡英文別再當臉書總統

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另一個心態是，蔡英文不想接觸到意見不同的人。言下之意，她不想看到「異見」，所以妳可以發現蔡英文臉書文的內容，幾乎都不是討論當下國家發生的重要大事或重大問題，而是發一些風花雪月，或迎合特定族群的文青文，因為這樣的內容不會出錯，也不會得罪人，甚至可以吸引一些特定愛好的民眾按讚。因為這樣的文章「很安全」，不會得罪人，也不會扣分。
因為蔡英文臉書文章，發了就不理，所以下面就算有網友留言支持、批評，蔡英文也都不會回應，根本沒有所謂的雙向溝通，這樣的臉書文與其說是與民眾溝通，傳遞理念，還不如說是蔡英文個人頻道，「只賣東西，不負責任」，更別提她還是用總統身分發文
好吧！我們就來看看最近蔡英文臉書發甚麼？
6月22日，海軍一架S70C反潛直升機墜毀在營區，造成一名機工長不幸殉職，另外3位軍人受傷仍在治療；身為三軍統帥的蔡英文當天在臉書上竟然是發自己參加台北國際食品系列展，看到現場有日本的和牛，還有美國的啤酒、立陶宛的巧克力等，非常豐富。
6月24日，台灣出現首例猴痘境外移入個案，確診者為家住台南自德國留學返台的25歲男子，台灣是繼新加坡、韓國之後，第3個出現猴痘個案的亞洲國家；當天蔡英文的臉書是發最近有一部很紅的台劇《村裡來了個暴走女外科》，相信有看劇的朋友，都會被外科女醫師的熱血和專業帥到。
6月26日，黑心快篩亂象頻傳，引發民怨。媒體報導，台灣4月到6月12日疫情高峰期，共輸入約2.96億劑快篩，扣除羅氏、亞培等廠商及開放民眾自行輸入的劑數，其餘廠商共賣出1.4億劑快篩，保守獲利140億，每家平均獲利逾4億元。同一天蔡英文臉書寫邀請「抗癌小天使」來官邸看自己養的貓跟狗，玩接球遊戲。
6月27日，電價7/1調漲，漲幅8.4%，平均電價從每度2.6253元漲至2.8458元，住宅用電每月1001度以上調漲9%，高壓及特高壓的產業用電大戶漲幅更高達15%，恐連帶引發物價上漲及通膨危機；同一天蔡英文臉書卻是發下個月世界運動會將在美國伯明罕舉行，她為代表團授旗，期許選手們能在世界賽場上發光發熱！
請問世界上有哪個國家元首的臉書從不講國政大綱，只發文青文？哪個總統從來不到第一線去聽聽民眾聲音，開放媒體提問，看看台灣各地發生什麼事。
明哲保身、不碰敏感爭議的政策、不講可能失分的話題，蔡英文虛假到完全無法在真實生活中現身，活像白雪公主故事裡的皇后，每天待在皇宮裡，看著魔鏡天天問，「誰是世界上最棒的總統？」
蔡英文妳有多久沒有用腳走在台灣的土地上了？多久沒有離開妳那座戒備森嚴的官邸了？奉勸蔡英文勇敢地走出來吧！不要活在自己的慾望跟空想中，也不要再透過臉書跟外界對話了，好好看看在妳及民進黨帶領下的台灣變成什麼樣吧！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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