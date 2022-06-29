吃人一口還人一斗 顏寬恒讚柯志恩：她是武功高強的俠女
國民黨今（29日）正式徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，前立委顏寬恒第一時間給予祝福，形容她忠肝義膽、古道熱腸，「在寬恒心中就像位武功高強的俠女」。他透露中二立委補選時，自己受「議顏堂」惡意攻擊，柯志恩主動打抱不平，即使高雄選情險峻，她對於這位零負評的優質立委依舊有信心。
秉持「吃人一口、還人一斗」信念的顏寬恒，先前曾因國民黨提名張善政參選桃園市長，二度為羅智強抱不平，形容黨主席朱立倫「用最糟的方式打出滿手好牌」、「把鐵支活生生玩成了吹牛」。今天國民黨中常會徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，他主動在臉書「獻上一百八十萬分祝福」，由此可見柯志恩在藍營的好人緣。
在顏寬恒心中，柯志恩「就像武功高強的俠女，忠肝義膽、古道熱腸」，總是滿腔熱血不求回報。他透露去年底中二立委補選，自己面對「議顏堂」艱苦奮戰，柯志恩一接到他的電話，滔滔不絕打抱不平，不僅以自身媒體專業協助蒐集資料，還親身衝上第一線、南下台中出席記者會發聲力挺，會後主動站上戰車，頂著冷風聲嘶力竭為他拉票。
顏寬恒回憶過去在立院共事時，柯志恩勇於問政，針砭監督時事、揭露政府機關怠惰失職，風采與專業全國人民有目共睹，寫下零負評的優質立委佳績。這樣優秀的人才，要挑戰全台灣最艱困選區之一的高雄，即便選情險峻，他也絲毫不擔心，「因為我知道，柯志恩就像是沙漠中所生長的花，越是險境，越能綻放出動人的風采與光芒。」