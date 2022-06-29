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NCC數位中介服務法草案出爐！將規範線上平台與網路業者

▲國家通訊傳播委員會（NCC）今（29）日通過「數位中介服務法」草案，希望透過多方協力參與網路治理，保障數位基本人權、促進資訊自由流通。（示意圖／Meta提供）
▲國家通訊傳播委員會（NCC）今（29）日通過「數位中介服務法」草案，希望透過多方協力參與網路治理，保障數位基本人權、促進資訊自由流通。（示意圖／Meta提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-29 18:38:412022-06-29 19:09:50

國家通訊傳播委員會（NCC）今（29）日通過「數位中介服務法」草案，希望透過多方協力參與網路治理，保障數位基本人權、促進資訊自由流通，建立自由、安全及可信賴的數位環境。

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NCC表示，為更符合草案規範目的及範圍，經該會委員會議討論後，將原「數位通訊傳播服務法」草案名稱修正為「數位中介服務法」，以突顯該草案係以提供數位中介服務者為規範對象。NCC進一步說明，數位中介服務法草案係參考歐盟數位服務法（DSA）草案等國際相關法制規範，並衡諸我國國情而訂定，以數位中介服務提供者為規範對象，包括連線服務、快速存取服務及資訊儲存服務，包含線上平臺及指定線上平臺，並依其服務型態、規模等課予不同義務，以促進服務提供者之問責及資訊透明，並介接政府各部會之實體作用法，強化違法內容之處理。NCC強調，不論境內、外業者，凡於我國提供服務，經認定具實質關聯者，均須遵守相關義務。

NCC說明，數位中介服務法草案共計11章，包含總則、維護資訊流通之基本原則、數位中介服務提供者之責任及免責事由、數位中介服務提供者之一般義務、資訊儲存服務提供者之特別義務、線上平臺服務提供者之特別義務、指定線上平臺服務提供者之特別義務、公私協力合作、專責機構、罰則及附則。

NCC表示，數位中介服務法草案涵蓋了中介服務提供者資訊揭露、公告服務使用條款、提出透明度報告等一般義務。針對網路上的違法內容，草案要求業者必須建立通知及回應機制，以供任何人通報違法內容。如各該法規主管機關認定網路上有違法內容散布，為避免或減輕公共利益之危害，可向法院聲請資訊限制令，移除或限制該違法內容接取。另外，草案亦規範各該法規主管機關及業者需將資訊限制事項登載於共同資料庫，供公眾線上查詢，以強化資訊透明及問責。

NCC強調，為保障使用者權益，數位中介服務法草案亦要求線上平臺業者對用戶施以停權或移除其貼文時，必須說明原因並提供方便的異議機制；另外，如提供線上商業交易服務時，必須取得並揭露賣方資訊，以保障消費者權益。針對規模較大之指定線上平臺服務提供者，該草案要求平臺必須每年進行風險評估管理，並於必要時接受外部獨立稽核，以確保潛在風險有效控制、法遵與自律機制之落實。

NCC說明，數位中介服務法草案係因應網路自由、開放、跨域、多元之特性，依網路治理精神而擬定，強調業界自律先行，鼓勵納入多方利害關係人之意見訂定自律行為準則。另外，鑑於網路服務型態及內容不斷演進，快速變化，礙難單靠法律能詳盡、即時處理，數位中介服務法草案規劃籌設一專責機構，作為網路議題研商溝通之協調平臺，結合產官學民等多方專業能量與意見，促進彈性可行之跨域合作，推動資訊素養，提升網路治理效能。
 

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