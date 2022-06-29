NCC數位中介服務法草案出爐！將規範線上平台與網路業者

我是廣告 請繼續往下閱讀
NCC說明，數位中介服務法草案共計11章，包含總則、維護資訊流通之基本原則、數位中介服務提供者之責任及免責事由、數位中介服務提供者之一般義務、資訊儲存服務提供者之特別義務、線上平臺服務提供者之特別義務、指定線上平臺服務提供者之特別義務、公私協力合作、專責機構、罰則及附則。
NCC表示，數位中介服務法草案涵蓋了中介服務提供者資訊揭露、公告服務使用條款、提出透明度報告等一般義務。針對網路上的違法內容，草案要求業者必須建立通知及回應機制，以供任何人通報違法內容。如各該法規主管機關認定網路上有違法內容散布，為避免或減輕公共利益之危害，可向法院聲請資訊限制令，移除或限制該違法內容接取。另外，草案亦規範各該法規主管機關及業者需將資訊限制事項登載於共同資料庫，供公眾線上查詢，以強化資訊透明及問責。
NCC強調，為保障使用者權益，數位中介服務法草案亦要求線上平臺業者對用戶施以停權或移除其貼文時，必須說明原因並提供方便的異議機制；另外，如提供線上商業交易服務時，必須取得並揭露賣方資訊，以保障消費者權益。針對規模較大之指定線上平臺服務提供者，該草案要求平臺必須每年進行風險評估管理，並於必要時接受外部獨立稽核，以確保潛在風險有效控制、法遵與自律機制之落實。
NCC說明，數位中介服務法草案係因應網路自由、開放、跨域、多元之特性，依網路治理精神而擬定，強調業界自律先行，鼓勵納入多方利害關係人之意見訂定自律行為準則。另外，鑑於網路服務型態及內容不斷演進，快速變化，礙難單靠法律能詳盡、即時處理，數位中介服務法草案規劃籌設一專責機構，作為網路議題研商溝通之協調平臺，結合產官學民等多方專業能量與意見，促進彈性可行之跨域合作，推動資訊素養，提升網路治理效能。