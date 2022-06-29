越南環球小姐冠軍出爐　網友：比港姐漂亮

越南「環球小姐2022」比賽在日前圓滿落幕，選美比賽也十分熱門的香港，有網友觀賞完大賽片段後，稱讚素質比港姐還漂亮。拿下越南環球小姐本屆冠軍的阮樂洲（Nguyễn Thị Ngọc Châu）擁有完美比例的身材，不但是越南模特兒新秀大賽第七季的冠軍得主，同時亦是2019年跨國小姐（Miss Supranational）的十強佳麗，今次參選越南環球小姐順利擊敗多名勁敵得到「最佳身材」頭銜，備受矚目。
現年28歲的阮樂洲有著大胸部、馬甲線腹肌和長腿，更難得的是臉蛋精緻，當選冠軍可說是當之無愧。評審們坦言，今年的前三名佳麗相當出類拔萃，三位美女憑藉成熟的美貌、自信、勇敢和出色的外語能力征服了廣大觀眾，在層層關卡篩選之下，才挑選出了冠軍。
阮樂洲在1994年12月6日出生於偏鄉的清寒家庭，父親早逝，留下母親獨自撫養三個孩子長大成人。她幼時勤奮唸書，考上大學並順利畢業。曾經奪得模特兒大賽冠軍的她，將目光望向更艱難的選美比賽，要考驗德、智、體、群、美，但她仍堅持不懈，最終脫穎而出，拿下今年度的桂冠。
對百姓來說，選美是為國家爭光，為自己階級翻身的途徑。在越南，每年有從地區性到國家級的選美比賽，許多內外兼具的女孩，也想透過這個機會走向世界。參賽者的最低學歷要求是高中，英文檢定成績是必備，學歷越高或擁有其他外語能力更是加分，對身高要求也越來越高。最重要的是，不能整形、不得變性、無犯罪紀錄，以及參賽者不得是已婚身分。由於門檻高，很多人都覺得「入圍即是肯定」。世界公認的四大選美比賽為：環球小姐、世界小姐、國際小姐以及地球小姐，而各國佳麗會先在國內角逐國家級比賽，獲得總決賽入圍者方能進軍國際。