女人婚前婚後為什麼有差？理科太太：這是需要溝通的

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蔡康永很訝異理科太太即便在結婚生子後，情緒仍能保持在平靜無波的狀態。對此，理科太太坦言，很多男人會無法適應女人婚前婚後的差異，在於女性結婚後，大多會自動負擔起很多瑣事，比方說教小孩、換尿布、餵奶，與此同時，她們更得兼著職業婦女的角色。
但一個人的忍耐度有限，對事情的承受壓力也有限。我們無法要求一個女人在事業、家庭兩頭燒的時刻，還得對你好聲好氣的撒嬌，理科太太說：「所以我在婚前就已經跟我的先生溝通好，我對他說，若你想要我順利減肥、像從前一樣溫柔婉約，你要幫我把這些東西拿掉，這樣我才時間去運動、有時間可以照顧我自己。」
理科先生答應了，他們在婚前便協議好家事分工的制度。假設理科太太忙於工作，他便會主動幫妻子照顧小孩、處理生活瑣事。無形中，理科太太壓力減輕，自然就對先生和顏悅色起來，無疑促成家庭和諧。
小孩到底要不要讚美？理科太太：慎選讚美的方式
蔡康永提到在「教育」這塊，多數父母都會對小孩說「你好乖」，但理科太太卻持不同意見，她當下就表明，自己會禁止外人對兒子說出很乖、很聰明、很帥、很可愛等讚美的話。理科太太說：「你聰不聰明、好不好看，18歲之前都是別人給你的。」
理科太太認為，要稱讚不是不行，但是得有憑有據，「你可以跟他說你好努力在做某件事情，這麼做，才會增加孩子的受挫能力。」、「我不希望我的小孩會覺得自己聰明，就認為事情可以一步登天，而是凡事都需要努力的。」對此，蔡康永驚呼不已，因為外國人大多數都是這樣教育小孩的。
理科太太也強調：「我沒有要壓他，你就是不好所以才要繼續努力，我會用正面的鼓勵方式。稱讚的，等他長大後，自然會得到那些掌聲。」
聽到這裡，蔡康永點頭如搗蒜，「如果爸媽一直稱讚小孩很聽話，小孩就會覺得聽別人的話是最重要的事情。聽了別人的話，自己就是一個有價值的人。可是實際上，你怎麼可以鼓勵一個人，只是因為聽別人的話就變成有價值的人？」
面對負評的處理方式蔡康永：找尋個人目標
身為藝人，蔡康永免不了也有被網路霸凌的經驗。他認為，人類向來就是會比較在意負面的評價，即便網路上有100人稱讚你，一旦出現10個人說你不好，大多數人還是下意識會去在乎那10個人的說法，這是人類為了「生存」而產出的「危機意識」。
那要如何處理這樣的情緒呢？蔡康永說：「當你對一件事有目標時，你就比較容易把別人對你的批評，當成是邁向這個目標過程中，需要踩過去的石頭。」
「如果你沒有目標，一切就會淪為只不過是別人的惡意而已。所以，有目標這件事情很重要，當你有目標時，你可以很容易把苦難當成是得克服的難關，而不只是苦難。」
本文刊登於2019.02.06，更新於2022.06.29