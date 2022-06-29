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正確選用機械椅　長輩行動更便利

正確選用機械椅　長輩行動更便利
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健康醫療網

2022-06-29 19:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】當長者逐漸退化，導致身體機能下降、下肢承重能力變差時，「機械椅」可說是最佳戰友。食藥署說明，市面上的機械椅功能略有不同，民眾應依家中長者的需求來挑選；購買醫療器材也務必需經合法通路，如：醫療器材行、藥粧店或藥局等，避免使用後發現品質不良或造成不良反應，有任何問題也可反映通報「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」。

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涉醫療效能屬「醫療器材」　其他則為一般商品

市面上常見的機械椅，包括：擺位椅、便盆椅、洗澡椅等，食藥署說明，利用手動操作設備來輔助行動受限的人，協助其改變姿勢或空間位移，執行原本無法完成或有困難活動的設備，列屬醫療器材，例如：帶有昇降功能者，可將人從坐姿變成立姿，或是坐墊有前、後傾功能，可提供不同角度坐姿的變化，以及帶有腳輪可讓人維持坐姿從一處移到另一處；如為單純定點坐姿，不涉及使用裝置改變人體姿勢或位置的設備，例如：固定位置的便盆椅，則不屬於醫療器材。

「機械椅」依需求選擇　照顧長者更給力　

食藥署建議，民眾可依照需求來選購機械椅，例如長者若有起身困難、不方便走至浴廁，甚至坐姿穩定度不佳，可選擇附有腳輪的機械椅，只需將長者移位至機械椅，即可推行至浴廁。須仰躺者，可選用具有可調角度背靠功能，可讓腰部平貼椅面，也可方便頭部倚靠。附有踏板的機械椅，則可選用含防傾支柱，以防止起身或坐下時前傾造成傷害。另外，使用機械椅前，應先將移動路線清空，並先將機械椅靠緊牆壁、固定好煞車，再讓長者坐上去，以避免意外發生。

牢記醫材三步驟　一認二看三會用

食藥署提醒，選購屬醫療器材之機械椅時，請應用「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」口訣。第一先「認」識為醫療器材；第二是選購時，「看」清楚產品上登載之醫療器材許可證字號或登錄字號及標示；第三是在使「用」前應詳細閱讀使用說明書，才能確保醫療器材使用正確，安心又安全。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54258

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