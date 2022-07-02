培養長女上位！菲律賓首富施至成人生故事一次看

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從一家賣鞋的小門店開始，施至成將SM集團發展成全球最大的大型購物中心開發與運營企業之一，到目前，施至成已經開了60多家商城，控制了菲律賓60%以上的零售市場，成為了零售行業的老大。同時他還涉足了銀行、房地產、製造業等多個領域，擁有菲律賓最大銀行之一菲律賓金融銀行（Banco De Oro Savings & Mortgage Bank，簡稱BDO），以及菲律賓最大的地產開發公司之一SMDC。
施至成致富後熱心投入慈善事業，每年捐出鉅額金錢資助教育、義診、濟貧、環保及特別需求等項目。而他的成就貢獻也得到社會各界的一致肯定，不但獲得菲律賓政府頒發終身成就獎，還被列入扶西•黎剎華商傑出獎名人堂。2005年，承載著施至成家鄉情結的晉江SM廣場開業了。在正式開業之前，從1999年到2008年，晉江SM廣場舉辦了十屆的中國國際鞋業博覽會。如今，泉州晉江SM廣場成為晉江最熱鬧、最火爆的商圈之一，帶動周邊商業氛圍，推動城市商貿集群的形成，也改變了不少晉江人的生活。
不僅如此，施至成捐資了家鄉晉江的火力發電、水力發電設備，修水泥路、涼亭、鈔溪大橋，為晉江機場建設捐資等，對家鄉教育事業的發展也是倍加關注和支持。而他名下的SM集團持續創造數以千計的工作機會，並養活了眾多菲律賓家庭，無論是他個人的人生歷程或企業所做之事，都是一個可以激勵人心的故事。認真向上一輩子，施至成在2019年與世長辭。根據《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）報導，他在2019年1月19日在睡夢中逝世，享耆壽94歲。他與妻子Felicida Tan結縭多年，兩人育有2女4子，現在都是其家族事業的得力接班人。
施至成年老之後，他的生意就分配給了6個子女共同管理，其中最重要的人物就是大女兒施蒂絲。有別於長子繼承家業的華人文化，施至成管理家產傾向於「選賢與能」。施蒂絲是跟著父親的生意一起成長起來的。當年施至成在菲律賓開的第一家百貨商場，就是由施蒂絲打理的。可以說施蒂絲是父親生意上的左臂右膀。施蒂絲也被評為亞洲最具商界權威的50大女性之一。
施蒂絲從22歲大學畢業之後就一直在父親的公司工作，目前她已經63歲了，可以說對於公司，沒有人比她更了解。最後施至成也把總公司和大部分的家產交給了施蒂絲，而不是長子。不過施至成如此選擇，可能還有另外一個原因，那就是施蒂絲的丈夫是著名的華裔木材大亨，雖然她的丈夫在2004年就逝去，但夫妻倆都具有商業頭腦，順利地傳承家業。施蒂絲是一個非常低調的企業家，她說自己當家作主不過是為了照顧弟弟妹妹們而已。對於施蒂絲來說，作為一個傳統豪門的接班人，其實壓力也是非常大的，畢竟大部分的豪門還是選擇了兒子作為接班人，而且許多競爭對手對SM集團虎視眈眈。施蒂絲憑藉過人的管理天賦和經營手段，穩當地傳承公司，不過接下來她將讓弟弟們還是自己的兒女們繼承家產，又是眾人所關注的動向之一了。