用謝佳見喝過的水杯！徐韜虐當「小三」：演起來痛快

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徐韜也自信地說：「如果現實生活中，喜歡上有家室的人，我就會選擇模糊處理，就算眼神會不自覺一直表態，但行為我還是堅守住，不會發生喝對方水杯這種事，如果是對方喝我的，我可能單純覺得他只是想偷喝我的酒。」
管麟加入劇組飾演邱木翰高中時期暗戀的竹馬，介入邱木翰和謝佳見這對CP，管麟笑談願意接演的原因，「因為我私下沒有當過第三者，這劇中這位第三者，還處處受人愛戴，甚至包括傑立的爸媽。尤其是飾演傑立媽的鄭怡姊每每看到小高都會高八度的打招呼或示好，代表這角色一定有過人的魅力，能通過民歌天后鄭怡姊的音調認可，絕對是品質保證，哈哈。」
雖然表演經驗豐富，但接演暖男第三者的角色對管麟來說還是一大挑戰，「因為劇中對象是有家庭的人，所有要更注意小高在與傑立肢體互動上的界線及口氣，表達不清楚的話，這個暖男很容易淪為被人撻伐的小三，所以我在表演時有特別加強注意、小心拿捏。」
管麟本身想挑戰看看謝佳見這個角色，因為自己在感情中偏主動，也很願意放鬆地展現出只有另一半能看到的一面，例如搞笑、幽默、撒嬌等等。「如果放在詮釋角色上，我想應該會有很多灑糖餵糧的互動片段。」充分展現管麟已準備好進軍腐界，搶攻同志天菜的決心。《酷蓋爸爸》第二季8月8日於GagaOOLala首播。