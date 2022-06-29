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貓咪是水做的！牠花20秒逃出籠子　網愣：虛胖這麼嚴重

▲一隻玳瑁貓竟然從籠子裡鑽出來，同伴全看傻！（圖／FB帳號Roy Whae）
▲一隻玳瑁貓竟然從籠子裡鑽出來，同伴全看傻！（圖／FB帳號Roy Whae）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 21:45:232022-06-29 21:47:09

喵星人真的是水做的！有一句話這麼形容貓咪：「頭過身就過」，指的就是牠們相當善用身體柔軟的構造，能鑽進任何狹小的洞裡。國外就有一名網友分享一段影片，只見籠子裡關著三隻貓咪，其中一隻竟然發揮超強軟骨功，成功從籠子裡逃脫出來！

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▲影片一開始，貓咪們被關在籠子裡。（圖／FB帳號Roy Whae）
▲影片一開始，貓咪們被關在籠子裡。（圖／FB帳號Roy Whae）
▲突然，在後方的玳瑁貓擠開同伴，準備密室大逃脫。（圖／FB帳號Roy Whae）
▲突然，在後方的玳瑁貓擠開同伴，準備密室大逃脫。（圖／FB帳號Roy Whae）
這名住在印尼的網友Roy Whae日前在貓咪社團《Kelakuan Kucing : cat lover》分享一段影片，只見影片中有一隻白貓、一隻三花貓以及一隻玳瑁貓不知何故被關在同一籠子裡，但是幾秒鐘之後玳瑁貓決定要來個「密室逃脫」，擠開同伴之後，努力讓自己的小臉鑽進鐵籠中間的細縫，接著將頭部輕鬆地鑽過，而後再依序穿過左前手、右前手，接著利用兩隻前手的力量，將自己的上半身拉過鐵籠，最後以側躺的姿勢將兩隻後腳穿出籠內，就這樣花不到半分鐘的時間，完美地從鐵籠裡成功逃脫！

▲玳瑁貓先將左手與頭部鑽出籠子欄杆之間的縫隙。（圖／FB帳號Roy Whae）
▲玳瑁貓先將左手與頭部鑽出籠子欄杆之間的縫隙。（圖／FB帳號Roy Whae）
▲兩隻手努力地將身體從籠子裡拉出來。（圖／FB帳號Roy Whae）
▲兩隻手努力地將身體從籠子裡拉出來。（圖／FB帳號Roy Whae）
▲最後稍微側身，讓後腳也順利穿過。（圖／FB帳號Roy Whae）
▲最後稍微側身，讓後腳也順利穿過。（圖／FB帳號Roy Whae）
▲玳瑁貓：沒有籠子能關得住本宮！（圖／FB帳號Roy Whae）
▲玳瑁貓：沒有籠子能關得住本宮！（圖／FB帳號Roy Whae）
網友看了影片後都紛紛驚呼：「虛胖這麼嚴重？」、「是充了氣的貓，好誇張」、「太驚人了旁邊兩隻傻眼」、「超級軟骨功」、「好厲害的貓」、「我重看了三次」、「果然是水做的生物」、「在變魔術嗎？」這裡也提醒一下，雖然貓咪身體柔軟，但是有時在鑽洞時還是會不小心卡住，一定要特別留意牠們的安全，最好能作足防護措施別讓貓咪鑽洞，以免發生危險喔！（編輯：陳珮瑜）

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