貓咪是水做的！牠花20秒逃出籠子 網愣：虛胖這麼嚴重
喵星人真的是水做的！有一句話這麼形容貓咪：「頭過身就過」，指的就是牠們相當善用身體柔軟的構造，能鑽進任何狹小的洞裡。國外就有一名網友分享一段影片，只見籠子裡關著三隻貓咪，其中一隻竟然發揮超強軟骨功，成功從籠子裡逃脫出來！
這名住在印尼的網友Roy Whae日前在貓咪社團《Kelakuan Kucing : cat lover》分享一段影片，只見影片中有一隻白貓、一隻三花貓以及一隻玳瑁貓不知何故被關在同一籠子裡，但是幾秒鐘之後玳瑁貓決定要來個「密室逃脫」，擠開同伴之後，努力讓自己的小臉鑽進鐵籠中間的細縫，接著將頭部輕鬆地鑽過，而後再依序穿過左前手、右前手，接著利用兩隻前手的力量，將自己的上半身拉過鐵籠，最後以側躺的姿勢將兩隻後腳穿出籠內，就這樣花不到半分鐘的時間，完美地從鐵籠裡成功逃脫！
網友看了影片後都紛紛驚呼：「虛胖這麼嚴重？」、「是充了氣的貓，好誇張」、「太驚人了旁邊兩隻傻眼」、「超級軟骨功」、「好厲害的貓」、「我重看了三次」、「果然是水做的生物」、「在變魔術嗎？」這裡也提醒一下，雖然貓咪身體柔軟，但是有時在鑽洞時還是會不小心卡住，一定要特別留意牠們的安全，最好能作足防護措施別讓貓咪鑽洞，以免發生危險喔！（編輯：陳珮瑜）