廚房蟑螂亂竄好崩潰？內行教抹「這1物」：小強跑光光
夏天是蚊蟲大量出沒的季節，而在家中常見的昆蟲之中，蟑螂可說是令許多人聞之色變，而且牠行動快，繁殖力又強，總是讓許多人傷透腦筋。一名網友就好奇廚房該怎麼清潔，才能讓蟑螂全都不見？立刻引起網友熱烈討論！
這名男性網友在臉書社團《家常菜》中提到，自己家裡在用餐完後，一定會將廚房餐桌等擦拭乾淨，並且將廚餘放進冰箱冷凍，為的就是不要留下任何氣味以及食物殘渣吸引蟑螂出現，但都做到這樣了仍然不解會還小強還是不斷來訪，讓原PO相當苦惱地發文詢問：「大家的廚房，有什麼撇步，才能零蟑螂啊！」
PO文一曝光，立刻有許多網友紛紛提供自己的妙招：「不用的水孔通蓋起來」、「家裡除蟑藥劑每三個月換一次，排水孔放市售的除垢錠」、「我是每次做飯好，用肥皂擦乾淨灶台跟瓦斯爐」、「覺得地板可以用小蘇打粉加水擦拭」、「浴室和廚房的地漏還有洗手臺的排水孔，晚上都要封起來。蟑螂大都夜間入侵」、「門縫要貼檔，排水孔蓋起來，試試看」、「我養了兩隻貓，從此沒看過活的蟑螂囂張過」、「排水孔加蓋，一個禮拜倒一次漂白水到排水孔裡面」。
另外也有網友提到可以使用檸檬：「最天然的方式，自己壓一些檸檬汁噴一下」、「蟑螂怕檸檬味，把擠剩的檸檬皮打汁加一點鹽加蘇打粉，或切細的皮到處放抽屜櫃子，擦拭的時候加檸檬，反正滿屋子給它檸檬味，小強跑光光，洗碗也加小強怕這味…我常常會去果汁店要擠不要的檸檬皮渣。打成渣及汁來噴。渣把擠乾可放抽屜，櫃裡，角落 」。（編輯：陳珮瑜）