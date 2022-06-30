NOW早報／Novavax到！專家喊2類人先打　未染疫籲打第4劑

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昨中央流行疫情指揮中心宣布，台灣在2020年9月18日與全球疫苗免疫聯盟簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑新冠疫苗，2021年到貨102萬劑AZ疫苗，並預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗，首批50.4萬劑將於今日上午抵台，預計最快於7月8日起提供18歲以上民眾接種，不分劑次，每劑須接種0.5ml。
目前台灣僅針對高風險族群開放第4劑接種，還沒開放所有民眾施打。預防接種諮詢小組召集人李秉穎於疫情記者會中說明，以色列幾乎全民都已接種第4劑疫苗，根據研究發現，有重症風險的年長者或是潛在疾病者，施打第4劑疫苗可以提升保護力，只是對於一般健康民眾效果有限，未來若有對於變異株防護力較好的疫苗，可以考慮施打其他劑次。
何美鄉表示，Novavax是次單位蛋白疫苗，技術平台較mRNA疫苗純熟，其臨床試驗中產生的抗體非常高，保護力幾乎等於莫德納疫苗，副作用也較低，適合對疫苗有疑慮、一劑疫苗都未曾接種過的人，「已經打到這個地步了，沒有什麼適合，他已經不是醫學上的問題」，或是對mRNA疫苗有嚴重不良反應的民眾先打，衝高疫苗接種比率，其餘有剩餘量的話，一般民眾都可施打，「疫苗要整體看，不要想個人啦」。
何美鄉認為，現階段疫情雖在下降，但仍會有重症病例，可能要今年冬天後才會趨向穩定，且冬天可能感染性提高，中重症比例會更高，因此若是高危險族群，或是現在即使沒有被列為高風險族群，但未曾感染過的民眾，因為到了冬天抗體會下降到很低，如果疫苗數量夠，也建議施打第4劑，「整體而言，高風險的人一定要先打，全國是不是都要打就看狀況」。
至於民眾應該要先打第四劑還是可以等次世代疫苗問世再打，何美鄉認為，每個人身體狀況不同，但容易變成中重症的，包含高齡、慢性病、肥胖、三高等高風險族群，應該現在就要先打第4劑，民眾除打疫苗外，同時也要提升自己的健康，「不健康的身體，就是高風險族群，不管是這個病或是那個病」。
何美鄉進一步解釋，針對這一波Omicron本土感染，政府已在進行血清流行病學調查，若總感染人數達到600萬至900萬人，加上疫苗覆蓋率，只要讓高風險族群接種第4劑即可，但若僅有300萬人至500萬人感染，許多民眾都未感染過、抗體也低，就建議民眾施打第4劑。
何美鄉認為，現階段疫情還在發展，「高風險的人，時間已經到了你就去打，冬天來之前再打一劑也OK」，若大家認為現階段疫情在下降，只要重症率也持續下降，一般民眾也可以持續等次世代疫苗。
「不要選！」何美鄉強調，若民眾無特別身體因素，第4劑疫苗應不要挑廠牌，將Novavax留給不能接種mRNA疫苗的人，政府也可以多購買Novavax，甚至可以積極聯繫廠商，進行免疫橋接試驗，讓小朋友也能接種。
今日天氣／留意午後雷雨！東部、恆春半島整天有不定時陣雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今迎風面的東半部地區及恆春半島地區整日有不定時短暫陣雨或雷雨，而東南部地區及恆春半島地區可能又出現較大雨勢。此外，受到海陸風作用，夜晚到白天之間，西半部沿海地區也會出現零星短暫陣雨，其餘地區仍以午後雷陣雨為主，容易伴隨雷擊及強陣風。
氣溫方面，今日各地夜晚清晨低溫約落在25至27度，白天高溫則預估為32至34度，大台北地區、桃園地區、宜蘭地區及屏東近山區、河谷有局部36度以上高溫發生的機率，提醒民眾外出做好防曬，多補充水分。
7月後「死亡數」將穩定低於百例？莊人祥坦言：有可能
新光醫院副院長洪子仁表示，日前本土確診在5月底達到高點，同時出現死亡高峰，但後續已逐漸趨緩，因此預估最快7月第一周，死亡病例就可以穩定降至百例以下，對此，發言人莊人祥則回應，「是有可能」。
指揮中心發言人莊人祥說明，目前有部分天數都在百例上下，若持續穩定，7月首周出現低於百例的確是有可能，他個人也認同未來確實會降至百例以下。
另外，對於疫情走向，臺大醫院小兒科醫師李秉穎則指出，新冠病毒是變異極大的病毒，幾個月後疫情或許會更為趨緩，並放寬檢疫規定，但未來仍有可能面臨第二波、第三波疫情，因此還是要持續做好防疫管制。
前夫痛訴冷暴力「5大罪狀」！理科太太高EQ回應80字
理科太太（陳映彤）與理科先生John去年離婚，共同撫育4歲兒子，在美國工作的理科先生，因為返台隔離耗費時日，無法常見到兒子，心情難免受影響，他近日接受媒體專訪，痛訴遭到前妻的冷暴力，被抹黑成一個不願回家探視親人的爸爸。家事再度被搬上檯面，理科太太心情無奈，向《NOWnews今日新聞》表示，「看到John回來我們都很為小朋友高興」，現以保護孩子權益為主，不願再陷入口水戰。
John由於不諳中文，在離婚官司期間多以社群平台發聲，他近日接受《鏡週刊》專訪，提出5個認為與事實有落差的內容，包括「家事分工不均」、「被太太形容成軟爛男」、「理科太太成名後態度改變」、「遭使用冷暴力」等等；其中他最介意的是，去年兒子生日，理科太太的發文讓旁人誤以為他不願回台看小孩，因此特意反駁，表示曾多次向對方確認時間，卻遭到已讀不回，才會錯失時機，並非無心照顧小孩。
對於前夫的不滿，理科太太透過經紀人表示，「看到John回來我們都很為小朋友高興，一段關係裡雙方難免有主觀認知的落差。然當家事訴諸媒體，孩子必為輸家，因此期待雙方共同努力，以孩子的快樂為最大目標，祝福John跟孩子有個快樂的暑假。」
經紀人表示，同為理科太太的朋友，知道她會面臨很多挑戰，但讓小朋友快樂，是她唯一重要的事。最近小朋友跟爸爸有很多時間相處，小朋友快樂一切就夠了，「其餘的事，母親的盔甲堅強到不怕任何傷害。請原諒不針對這些過去的關係裡這些片面的主觀認知做出反駁與解釋，因為最相關和最親近的人都再了解不過，對她而言這就夠了」。
中職／再戰全壘打大賽？恰恰親自回應
中信兄弟農場總監、副領隊「恰恰」彭政閔昨（29）日出席CITIZEN代言手錶記者會，他提到自己雖然有球迷期待他參加全壘打大賽，但他還是會想把機會留給年輕球員。
今年明星賽全壘打大賽有許基宏、林智勝、張志豪、詹子賢、陳子豪、吉力吉撈． 鞏冠、朱育賢、林安可等人參加，其中林智勝要爭取自2016年後，生涯第四座全壘打大賽冠軍頭銜。
彭政閔是中職史上少數2000安、百轟、200盜的選手，他說：「自己希望把這些機會留給年輕球員去表現，讓其他人看到。」
而他也透露，兄弟在農場培養自己有自己的系統，而不斷前行的腳步，也是球員努力的方向。
台灣冷氣霸主換人？「4天王」省電涼爆 裝一台爽吹20年
酷熱夏日到來，許多人都會趕緊打開冷氣涼爽一翻。但市面上的冷氣品牌五花八門，就有網友好奇詢問「台灣冷氣機界中最受好評的霸主是誰？」而引來行家推爆4大天王，不僅省電又涼快，更大讚「用超過20年！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示「在炎熱的天氣裡最需要冷氣了，接下來想必許多人都要新裝冷氣了，然而台灣冷氣機界中最受好評的霸主是誰？」他點名日立、大金和國際牌等都有人推薦，「究竟誰才能算是台灣冷氣機界中的霸主？」
問題一曝光，就引來不少網友分享，「聲寶也不錯，用了5年」、「竟然沒人推Sharp，用了三年了，非常滿意」、「真意外沒人推LG，根本神好用」、「買房預算少，裝了4台格力CP值不錯啊！」
其中「日立」和「國際牌」等老品牌都有行家大讚，「老霸主是日立，國際安全牌」、「日立夠好用了啦」、「我買日立冷暖大坪數4年，請原廠清洗過一次，來的維修人員素質蠻好的，整體很滿意」、「我只推國際，真的好」、「首選國際，再來考慮日立或大金」。
眾多留言中，「三菱」和「大金」亦有許多擁護者，認為「肯定是三菱好嗎？」、「三菱最優、大金、日立、國際，大概這樣吧」、「最省電-國際，省電又冷-三菱」、「大金、國際、日立、三菱，四天王」、「大金跟日立無誤」、「只裝過大金，第一台用超過20年，電費也很省」。（編輯：賴禹妡）