台中滷肉飯命案追兇！4嫌收押 到案人全撇清仍2大咖在逃
台中市第二市場23日清晨發生兇殺案，29歲林姓男子與9名友人，一行人在第二市場滷肉飯攤用餐時與31歲黃姓男子發生衝突，並將其毆打致死。檢警陸續逮回14位相關涉案人，但目前沒有人承認自己在當天持刀下重手，據悉仍有2位嫌犯在逃，其中1位是林男胞兄，另1位是通緝犯。而最新已有4位嫌犯遭檢方聲請羈押禁見獲准，檢警將繼續追查，釐清案情。
回顧本案，林男一行人當天到第二市場吃早餐時，遇到同在現場用餐的黃男一行人，林男一方因為認錯人主動上前與黃男打招呼，解釋誤會後卻認為黃男態度不佳，加上聽到黃男打電話叫朋友「趕快來」吃飯，誤以為黃男要找人輸贏，雙方爆發肢體衝突，結果黃男重傷送醫不治。
檢方相驗後發現黃男左胸有刀傷，認為當天持刀刺人的嫌犯惡行最為重大。不過由於當天現場十分混亂，監視器並沒有拍到是誰揮刀，警方目前逮回的嫌疑人全都否認自己是持刀砍人的關鍵嫌犯，讓案情陷入膠著。
案發後當天警方就逮捕5人，隔天又在桃園逮回2人，28日再南下墾丁逮捕林姓主嫌等4人，至今已經陸續逮回14人，除了當天在場的嫌犯外，還包括接應逃亡的數位友人也被抓回。昨（29）晚檢方認為林姓、邱姓兄弟、謝姓被告等4人涉嫌殺人既遂、傷害等重罪，有逃亡、串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，而法院今早也裁定收押。
另外據《自由時報》報導，目前仍有2位嫌疑人在逃，1位是林男胞兄，另1位是通緝犯，據傳都是正義會幹部，警方將持續追查，積極調查釐清真相。（編輯：倪浩軒）