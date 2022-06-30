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特斯拉男「我爸過世」紅到中國！吸300萬人朝聖：超越了

▲宜蘭特斯拉男持BB槍掃射的畫面，竟然紅到中國都在惡搞模仿。（圖／TikTok @qz_520）
▲宜蘭特斯拉男持BB槍掃射的畫面，竟然紅到中國都在惡搞模仿。（圖／TikTok @qz_520）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 09:45:412022-06-30 10:25:01

宜蘭6月初曾發生一起行車糾紛，花蓮一名特斯拉男子聲稱自己爸爸過世，並要求讓出充電位置，和一對情侶發生口角，結果一聽到報警竟然持BB槍掃射，引發全台民眾高度關注，而網路上也掀起大家嘲諷拍片模仿，沒想到竟然也紅到中國，變成了粉紅泡泡版，湧入300多萬人朝聖。

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網路影音社交平台TikTok，有中國網友@qz_520上傳一段模仿台灣宜蘭特斯拉男的影片，只見模仿的男子頭染金色，表情嘲諷到位，不僅講話大聲還吐口水，結果一聽到報警，掏出的不是BB槍，而是粉紅的泡泡槍，瞬間變成夢幻氣氛，隨後情侶大喊「哇！好漂亮啊！要抱緊要抱緊」。

貼文立刻掀起台灣網友們大讚「紅到對面了」、「又有新版本了」、「哇這就看的出來，對面火力有多可愛」、「原來是抱緊」、「我X，超越了」、「這是浪漫版還是搞笑版」、「完美詮釋」。

回顧案情，據《NOWnews》先前報導，特斯拉男為花蓮林姓男子，前科累累，是花蓮當地頭痛人物，雖然事發後坦承犯案，但宜蘭地檢署則認為其有涉嫌湮滅證據，並指揮警方於8日下午拘提林男到案，偵訊時認其涉嫌刑法傷害、毀損及恐嚇等犯罪嫌疑重大，雖尚無羈押之必要，然其僅因細故爭執即持BB槍在光天化日下掃射，不僅損傷被害人之權益，且對社會治安形成震盪，訊畢諭知以10萬元交保並限制住居候傳。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：不良行為，請勿模仿。

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