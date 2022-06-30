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2022新書排行出爐！上半年就看這十本　最賣作家是「她」

▲博客來今日公布2022上半年新書暢銷榜，由藝人林依晨的《做自己，為什麼還要說抱歉？》奪下冠軍。（圖／業者提供）
▲博客來今日公布2022上半年新書暢銷榜，由藝人林依晨的《做自己，為什麼還要說抱歉？》奪下冠軍。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-30 10:28:162022-06-30 11:19:18

2022年即將過完一半，上半年看書了嗎？博客來今（30）日公布「2022上半年新書暢銷榜TOP10」，其中由藝人林依晨的新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》榮登榜首。心理勵志書當道，顯見身處疫情之下，民眾渴求心理慰藉。投資理財回歸保守之外，推估因為疫情緣故，小孩長時間在家，教養書、童書紛紛擠進十大排行。

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根據博客來銷售統計，在2022年上半年新書排行中，藝人林依晨首部真實剖繪自我之作《做自己，為什麼還要說抱歉？》強勢奪下冠軍。今年上半年心理勵志書當道，前十名中上榜四席，有別於去年商業理財稱霸的情況，著重回頭面對真實自我的《蛤蟆先生去看心理師》，療癒成長傷口的《你發生過什麼事》，在隔離與孤獨並行的現世努力生存《我也曾想過，殺了過去的自己》，獲得2、4、7名。

▲藝人林依晨首部真實剖繪自我之作《做自己，為什麼還要說抱歉？》奪下冠軍。（圖／博客來提供）
▲藝人林依晨首部真實剖繪自我之作《做自己，為什麼還要說抱歉？》奪下冠軍。（圖／博客來提供）
大人的繪本也大受歡迎，登上第六名的《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》以及《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光》，不約而同強調自由地活，善待自己，勇敢面對挑戰，簡短文字與可愛圖畫引起大家共鳴，綜觀上半年各大類暢銷類型，皆可看出疫情之下民眾渴求心理慰藉的心情。

家長對「親子教養」重視程度逐年提升，作家劉軒寫給青少年的新書《不敗學習力》，談論學習技巧與心法，不僅適合學生，社會人士也受用，奪下新書暢銷榜季軍；還有《兒子使用說明書》教你有技巧地與兒子相處，一出版就引起廣大家長關注。

▲《不敗學習力：學霸都在用的10大聰明讀書法》排第三名。（圖／博客來提供）
▲《不敗學習力：學霸都在用的10大聰明讀書法》排第三名。（圖／博客來提供）
校園停課不停學，帶動童書持續成長，日本廣嶋玲子的魔法妖怪故事《神奇柑仔店》、《魔法十年屋》大受歡迎，台灣作家陳郁如兒童奇幻小說系列《仙靈傳奇5》新作《玉使》，不僅是上半年童書榜冠軍，也擠進暢銷前10名。

物價上漲消費緊縮，投資理財回歸保守被動投資，主張佛系存股的「樂活大叔」施昇輝，以及著有多本ETF投資書的「不敗教主」陳重銘，受到許多存股族支持，新書穩居排行榜第5、9名。值得一提的是，上半年本土作家發威，在十大新書榜中多達七位本土作家上榜，包含新生代暢銷作家張西、Peter Su等都榜上有名。

▲《ETF實戰週記：樂活大叔的52個叮嚀》位居第五名。（圖／博客來提供）
▲《ETF實戰週記：樂活大叔的52個叮嚀》位居第五名。（圖／博客來提供）
🟡博客來2022上半年新書排行TOP 10
（統計區間：2022/1/1至2022/5/31）
Top 1：《做自己，為什麼還要說抱歉？》　 林依晨
Top 2：《蛤蟆先生去看心理師》　 羅伯．狄保德
Top 3：《不敗學習力：學霸都在用的10大聰明讀書法》　 劉軒
Top 4：《我也曾想過，殺了過去的自己。》　 Peter Su
Top 5：《ETF實戰週記：樂活大叔的52個叮嚀》　 施昇輝
Top 6：《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》　 查理‧麥克斯
Top 7：《你發生過什麼事》　 歐普拉．溫芙蕾,布魯斯．D．培理
Top 8：《大概是時間在煮我吧》　 張西
Top 9：《6年存到300張股票2022修訂版》　  陳重銘
Top 10：《玉使（仙靈傳奇5）》　  陳郁如

▲博客來2022上半年新書十大排行。（圖／業者提供）
▲博客來2022上半年新書十大排行。（圖／業者提供）

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