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連兩年獲公司治理肯定！104再被評為中小市值前5%

▲110年度公司治理評鑑結果出爐，104資訊科技繼去年擠身中小市值組前5%行列後，今（2022）年再度以優異的治理績效獲得肯定。（圖／104提供）
▲110年度公司治理評鑑結果出爐，104資訊科技繼去年擠身中小市值組前5%行列後，今（2022）年再度以優異的治理績效獲得肯定。（圖／104提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-30 10:39:07

110年度公司治理評鑑結果出爐，104資訊科技繼去年擠身中小市值組前5%行列後，今（2022）年再度以優異的治理績效獲得肯定。104表示，能夠連兩年獲此殊榮，除了感謝同仁們的努力外，同時也展現了在永續治理上長期投入的決心。

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近年來隨著永續趨勢的不斷轉變，ESG已成為企業發展與轉型的標準配備，104表示，早在十年前就已開始關注此議題，持續在內部引進全面性且完整的永續思考架構，全方位實踐ESG。公司治理方面，於110年增設一席女性董事成員，注重性別平等，落實董事成員多元化；三席獨立董事連續任期不超過三屆，客觀行使職權；持續提升董事會績效，促進董事與經營團隊、會計師溝通；完成企業網站改版，建立永續專區，促進與利害關係人的溝通成效。 

社會參與方面，104職涯學院將企業CSR串聯學校USR，並結合104人力銀行線上、線下的產品和服務，與企業攜手為在校大學生打造優質人才培育課程(Talent Optimization Program，簡稱 TOP 專班)，共同培育青年就業力，厚植社會人才庫；與天下雜誌、天下學習、Cheers快樂工作人合作成立人才永續經營企業專區，讓求職者能辨識出注重人才永續的ESG企業；對內我們也重視員工，104大學於110年新開設管理學院，確保人才的永續發展。 

環境永續方面，與華碩文教基金會合作，建置3C報廢設備再生模式，減少廢棄物並同時響應循環經濟，縮短社會數位落差；面對極端氣候的影響，進行氣候風險評估並擬定因應措施，強化氣候治理能力。

104的永續治理績效除連兩年獲公司治理評鑑中小市值組前5%肯定外，110年也獲得「天下永續公民獎—新秀獎」、「TCSA台灣企業永續獎—永續報告書獎」及「TCSA台灣企業永續獎—人才發展領袖獎」多項永續獎項的肯定。104表示，將持續接軌國際公司治理趨勢，落實董事成員多元化及精進董事會運作，同時兼顧利害關係人權益，打造利他共好的求職、職涯服務生態圈，持續擴大影響力，為社會、環境帶來正向的改變。
 

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