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全家App藏「隱藏版」刮刮卡！中獎率100%　7-11買冰抽0元

▲全家APP推出保證中獎的免費刮刮卡，獎品包括大杯極選美式29元、大杯極選拿鐵39元。（圖／業者提供）
▲全家APP推出保證中獎的免費刮刮卡，獎品包括大杯極選美式29元、大杯極選拿鐵39元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-30 11:13:35

免費中獎的機會又來了，鎖定夏季狂喝冷飲的龐大商機，全家超商悄悄在APP推出冰飲刮刮卡遊戲，還未正式對外公布，活動上線首日立刻被眼尖網友發現，並相繼在網路分享戰果：「刮到9元的冰塊，很實用」、「每天刮到什麼喝什麼」。

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有網友在臉書社團分享：「發現全家APP又有新的遊戲，剛刮到極選美式29元，覺得讚讚的，每天刮到什麼喝什麼。」由於是免費玩，立刻引起眾人關注。據了解，這是全家超商尚未正式對外宣傳的新活動，6月29日至7月26日期間，每人每天可免費玩一次刮刮卡，獎品是Let’s Café、私品茶折價券，最低9元起，中獎率100%保證中獎。

▲網友發現全家APP可免費玩刮刮卡，一天有一次免費機會。（圖／手機截圖）
▲網友發現全家APP可免費玩刮刮卡，一天有一次免費機會。（圖／手機截圖）
網友熱烈討論自己刮到的戰果：「刮到大極選美式29元」、「我得到一杯西西里咖啡49元的優惠就去結帳了，超大一杯」。其中不少人都是刮到9元冰塊杯，納悶買冰塊要幹嘛，甚至在批踢踢省錢版罵聲一片，直指冰塊特大杯讓人傻眼。不過也有熱心網友補充：「我還滿喜歡的耶，夏天很需要」、「買可樂或果汁倒進去很爽的」。

7-ELEVEN則宣布受到消費者歡迎的「夏日大BINGO」活動，加碼延長到7月7日，到門市買指定冰品任選2件可抽最低0元起，或是先開啟7-ELEVEN App或官方LINE帳號參加冰品活動，每日每帳號可玩兩次，因此一人一天至少就能玩4次拉霸，同樣可抽冰品最低0元起優惠。

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