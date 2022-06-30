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15歲少年揹「過世阿嬤照片」步行環島！萬人暖哭：你好棒

▲15歲少年揹著過世阿嬤的照片步行環島，故事感動數萬位網友。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）
▲15歲少年揹著過世阿嬤的照片步行環島，故事感動數萬位網友。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 11:42:48

台灣許多年輕人懷揣著環島夢，有的出發環島是為了致青春，有的是為了圓一個夢想，也有人的故事背後藏有洋蔥。就有位網友透露自己遇見一位15歲少年，揹著過世阿嬤照片步行環島，風雨無阻只為了讓在世時很少出去玩的阿嬤也能體驗旅行。貼文一出不到1天時間就獲得超過3.7萬位網友按讚，由於討論太熱烈，當事人也在底下留言說明，掀起熱議。

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有網友在「爆料公社」臉書發文，透露自己在前往墾丁的路上遇見一位正在環島的少年，一問之下才知道少年的阿嬤過世了，然後阿嬤在世時很少出去玩，所以少年決定揹著阿嬤的照片步行環島，且少年覺得阿嬤一直都在，環島也算是讓祖孫一起實現一個心願。

▲有網友遇見這位15歲少年，揹著過世阿嬤的照片步行環島，讓他直呼很感動。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）
▲有網友遇見這位15歲少年，揹著過世阿嬤的照片步行環島，讓他直呼很感動。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）
深受感動的網友紛紛在底下留言回覆說，「弟弟加油！祝福你一路平安，阿嬤一定都會感受到」、「阿嬤有你真的好幸福」、「真是個孝順的好孩子，值得鼓勵喔」、「我覺得他的孝心真的很感動人，徒步帶著阿嬤走遍台灣各地」、「你真的很棒，相信阿嬤一定很開心」、「一路平安，讓我想起我阿嬤」。

另外還有網友透露自己也曾遇到這位環島少年，稱讚對方「很有禮貌...替他加油打氣他都鞠躬道謝」。但因為討論太熱烈，許多網友都在打聽少年環島走到哪了，當事少年也在底下留言發聲解釋自己並非弱勢，家中環境小康且環島經費都由家人支持，呼籲大家不需要捐款，也不希望大家到處問他的位置，「如果有緣分相遇會遇見的」，強調自己只是個普通的學生，「不需要被關懷，資源應該留給更需要的人」。（編輯：倪浩軒）

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