「關老師」諮商使用率低　議員要求警局改善流程

隨著台中治安事件頻傳，不論是市長震怒，或是局長宣示各項治安專案，但卻是基層員警必須背負各式各樣的加重勤務，警察不如一般行業性質，常會遇到各式刑事案件，心理壓力之大可想而知，民進黨議員何敏誠指出，現有警局「關老師」心理諮商服務並未被有效利用，使用率僅 3% ，建議警局應改善相關流程，提高使用率。

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何敏誠指出，現代心理健康逐漸成為人體健康受重視之一環，警察同仁若因各項因素感受到心理有壓力，根據「內政部警政署辦理員警心理輔導工作計畫」，縣市警察局必須成立「心理輔導室」，對外以「關老師」稱之，然而警政單位的「關老師」並非由專業諮商師擔任，大多由主官及相關警官兼任，也僅有轉介給專業心理輔導諮詢委員的功能。

何敏誠說，但考量基層警察同仁若向關老師求助轉介，也恐怕因對方是長官而讓被自己被「貼標籤」，影響未來發展，因而不求助，而根據統計資料 110 年有 186 人使用關老師轉介，其中 146 為員警， 12 名為巡佐， 28 名為警官，顯示確實多是基層同仁有需求，他建議，警局應針對心理輔導採取更具匿名性及隱私性的改善。

市議員參選人何昆霖也說，根據警政統計查詢網資料， 110 年台中市警察機關現有正式員額為 6642 人，然而市府提供資料顯示，台中市警局的「關老師」在 110 年轉介人數僅有 190 人次轉介諮商，與整體警察人數相比，使用率非常低約 3% ，甚至有些單位如清水分局，從 107 年至 111 年 5 月底更只有 2 人使用心理轉介諮商，顯示這個心理諮商服務，並未被有效利用。