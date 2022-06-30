「關老師」諮商使用率低　議員要求警局改善流程

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何敏誠指出，現代心理健康逐漸成為人體健康受重視之一環，警察同仁若因各項因素感受到心理有壓力，根據「內政部警政署辦理員警心理輔導工作計畫」，縣市警察局必須成立「心理輔導室」，對外以「關老師」稱之，然而警政單位的「關老師」並非由專業諮商師擔任，大多由主官及相關警官兼任，也僅有轉介給專業心理輔導諮詢委員的功能。
何敏誠說，但考量基層警察同仁若向關老師求助轉介，也恐怕因對方是長官而讓被自己被「貼標籤」，影響未來發展，因而不求助，而根據統計資料110年有186人使用關老師轉介，其中146為員警，12名為巡佐，28名為警官，顯示確實多是基層同仁有需求，他建議，警局應針對心理輔導採取更具匿名性及隱私性的改善。
市議員參選人何昆霖也說，根據警政統計查詢網資料，110年台中市警察機關現有正式員額為6642人，然而市府提供資料顯示，台中市警局的「關老師」在110年轉介人數僅有190人次轉介諮商，與整體警察人數相比，使用率非常低約3%，甚至有些單位如清水分局，從107年至111年5月底更只有2人使用心理轉介諮商，顯示這個心理諮商服務，並未被有效利用。
何昆霖建議，警局應可直接提供如心理諮商專線，讓精神科醫師、諮商心理師直接提供服務，免去繁瑣轉介流程，提高使用率。