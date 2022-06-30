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直播／莫德納幼兒疫苗哪時到？疫情持續趨緩　羅一鈞說明

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 14:00:00

中央流行疫情指揮中心昨（29）日公布國內新增42,204例COVID-19確定病例，分別為42,112例本土個案及92例境外移入，另確診個案中新增85例死亡。指揮官陳時中透露莫德納幼兒疫苗因文件問題延遲到貨，原訂昨天就該抵台，如今而會延後到何時、是否已有具體時程的相關消息，醫療應變組副組長羅一鈞可望在記者會上說明。

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首批Novavax疫苗50.4萬劑已於今日上午抵台，而原訂昨日該抵台的莫德納幼兒疫苗則因文件問題延遲到貨。衛生福利部ACIP專家會議召集人李秉穎呼籲，Novavax疫苗應儘速審查開放給18歲以下的青少年施打。另外李秉穎也認為，疫情趨緩但未完全結束，不過解封不一定得等到疫情完全消失，不必等沒有疫情再來解除邊境禁令。

最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會說明，由醫療應變組副組長羅一鈞，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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