快訊／本土確診＋38846！死亡個案增118人　境外移入96例

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指揮中心指出，今日新增118例本土病例死亡個案，為62例男性、56例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、75例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月29日至6月27日，死亡日期介於5月24日至6月27日。
指揮中心說明，今日新增96例境外移入個案中，為58例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(3例)、美國、新加坡及瑞士(各2例)、瓜地馬拉、挪威、阿拉伯聯合大公國、泰國、克羅埃西亞、印尼、德國及法國(各1例)移入，另79例感染國家調查中。入境日介於今年6月24日至6月29日。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,419,839例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,648,425例排除)，其中3,767,283例確診，分別為14,618例境外移入、3,752,611例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,651例COVID-19死亡病例，其中6,636例本土，個案居住縣市分布為新北市1,674例、臺北市884例、臺中市596例、高雄市566例、桃園市547例、臺南市406例、彰化縣330例、屏東縣263例、基隆市及雲林縣各170例、南投縣162例、宜蘭縣145例、苗栗縣128例、嘉義縣117例、花蓮縣109例、新竹縣103例、嘉義市99例、臺東縣89例、新竹市60例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。