Google直接向iPhone用戶招手？公布10大「跳槽理由」引戰

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- 以全新的方式表達自我：透過訊息應用程式和 Gboard與 Android 裝置的朋友群組聊天、高畫質相片與影片分享、顯示已讀與表情符號回應等功能，以及上千種表情符號混搭貼圖，且即便是iPhone 裝置的用戶，也不會錯過你的訊息。
- 視訊通話：如果朋友和家人有 Google 帳號，就可以在 Android 裝置上透過 Google Meet 進行視訊通話。
- 聆聽最愛的音樂：如果曾在 iPhone 上購買及下載音樂，只要音樂不受數位版權管理（DRM）保護，也將會被轉移到 Android 手機上。此外，也可以繼續使用 Apple Music。
- 應用程式更多：在 Google Play 商店上，可以找更多喜歡的App，像是《水滴發票》可以滿足你日常記帳的需求，《麻糬貓收藏》提供休閒娛樂。
- 以隱私權為最優先考量： Android 可協助抵擋有害的應用程式、惡意軟體、網絡釣魚和垃圾郵件，提早避開威脅。
- 為更多裝置帶來順暢的連結運作：可以選用Chromebook、Wear OS 智慧手錶、Google TV 裝置，以及像是 Pixel Buds 這樣支援「快速配對」的穿戴式裝置，都會和你的 Android 手機相互配合、流暢運作。
- 應用程式事半功倍：度假旅行中，看不懂當地的標誌？趕緊掃描文字、進行即時翻譯，讓你快速到達目的地。使用筆電編輯 Google 文件到一半時，可以接續用Android 的手機上繼續編輯。
- 與裝置分享音樂、相片等更多內容：「鄰近分享」功能可讓你與附近的 Android 及 Chrome OS 裝置輕鬆分享音樂、相片及其他檔案。
- 使用 Android 小工具個人化主螢幕：小工具可以為所有主螢幕增加實用的功能，讓最重要的資訊隨「指」可得。我們即將在 Android 上提供多達 35 個 Google 小工具。
- 所有人都好用的科技：打造 Android 無障礙套件，可以根據自己的方法來體驗世界。無論是想透過 TalkBack 閱讀器，不必看螢幕也能操控裝置，還是透過即時轉錄和聲響通知，將現場的語音轉換成即時的文字訊息。
至於長期使用Android手機的李先生說：「Android手機已經用很順，而且規格都比iPhone好，價錢又便宜拍照更漂亮，很認同Google提出的這些理由。」看來兩大陣營壁壘分明，粉絲們對系統的死忠程度實在有得拼，真的要說服果粉投靠Android陣營，恐怕還真有難度。