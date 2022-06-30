COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Google直接向iPhone用戶招手？公布10大「跳槽理由」引戰

▲Google分享轉移到 Android的10大理由，公開向iPhone招手。(圖／翻攝官網)
▲Google分享轉移到 Android的10大理由，公開向iPhone招手。(圖／翻攝官網)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-30 12:33:02

根據Google指出過去一整年，有超過 10 億部的新 Android 手機被啟用，為了再度提升使用率，Google官方分享了10個跳槽到Android的理由，直接向iPhone用戶招手！從今天開始，轉移到 Android 應用程式（iOS 版），將擴大支援所有使用 Android 12 的機型，方便將資料從 iPhone 無縫轉移到新的 Android 裝置，可以透過 iPhone 充電線連接，或是使用App無線連接。死忠的果粉有心動嗎？往下看看這些理由有沒有打動你喔！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 三星折疊機Galaxy Z Flip。(圖:台灣三星提供)
▲ Google為提高折疊機和大螢幕手機的使用體驗進行系統優惠，要讓Android用戶使用起來更順暢舒適。(圖:台灣三星提供)
轉移到Android系統的10大理由：

  1. 以全新的方式表達自我：透過訊息應用程式和 Gboard與 Android 裝置的朋友群組聊天、高畫質相片與影片分享、顯示已讀與表情符號回應等功能，以及上千種表情符號混搭貼圖，且即便是iPhone 裝置的用戶，也不會錯過你的訊息。
  2. 視訊通話：如果朋友和家人有 Google 帳號，就可以在 Android 裝置上透過 Google Meet 進行視訊通話。
  3. 聆聽最愛的音樂：如果曾在 iPhone 上購買及下載音樂，只要音樂不受數位版權管理（DRM）保護，也將會被轉移到 Android 手機上。此外，也可以繼續使用 Apple Music。
  4. 應用程式更多：在 Google Play 商店上，可以找更多喜歡的App，像是《水滴發票》可以滿足你日常記帳的需求，《麻糬貓收藏》提供休閒娛樂。
  5. 以隱私權為最優先考量： Android 可協助抵擋有害的應用程式、惡意軟體、網絡釣魚和垃圾郵件，提早避開威脅。
  6. 為更多裝置帶來順暢的連結運作：可以選用Chromebook、Wear OS 智慧手錶、Google TV 裝置，以及像是 Pixel Buds 這樣支援「快速配對」的穿戴式裝置，都會和你的 Android 手機相互配合、流暢運作。
  7. 應用程式事半功倍：度假旅行中，看不懂當地的標誌？趕緊掃描文字、進行即時翻譯，讓你快速到達目的地。使用筆電編輯 Google 文件到一半時，可以接續用Android 的手機上繼續編輯。
  8. 與裝置分享音樂、相片等更多內容：「鄰近分享」功能可讓你與附近的 Android 及 Chrome OS 裝置輕鬆分享音樂、相片及其他檔案。
  9. 使用 Android 小工具個人化主螢幕：小工具可以為所有主螢幕增加實用的功能，讓最重要的資訊隨「指」可得。我們即將在 Android 上提供多達 35 個 Google 小工具。
  10. 所有人都好用的科技：打造 Android 無障礙套件，可以根據自己的方法來體驗世界。無論是想透過 TalkBack 閱讀器，不必看螢幕也能操控裝置，還是透過即時轉錄和聲響通知，將現場的語音轉換成即時的文字訊息。
不過，實際問問iPhone用戶的看法，果粉普遍對這10大理由「頗無感」！使用iPhone超過十年的曾小姐說，雖然理由好像都很合理，但實際操作過Android系統就是不順手，看完還是還是沒有換手機的衝動。另一位果粉陳先生則說，Android手機確實比較多也便宜，但感覺用iPhone就是有種「尊絕不凡」的感受，而且身邊人用iPhone多，傳資料用Airdrop很方便，要是換手機又得重新適應，就算比較便宜也不太想換，基本上還是乖乖買iPhone比較好。

至於長期使用Android手機的李先生說：「Android手機已經用很順，而且規格都比iPhone好，價錢又便宜拍照更漂亮，很認同Google提出的這些理由。」看來兩大陣營壁壘分明，粉絲們對系統的死忠程度實在有得拼，真的要說服果粉投靠Android陣營，恐怕還真有難度。

    中華電信不藏了？500M寬頻資費6折開戰　2年最多省1.6萬

    LINE FRIENDS周邊商品快閃優惠！只有今天：3折買熊大

    Apple返校日還沒到　德誼先推生日慶！滿3千抽1元iPhone

    自備環保杯買咖啡不只省5元　7-11選「第一天」回饋加碼

    關鍵字
    我是廣告 請繼續往下閱讀

    民調中心

    這場世紀官司您站哪一邊？

    支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
    支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
    78.68%21.32%
    2022-06-02-2022-06-08
    最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

    最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

    繼續作答
    即時
    推薦閱讀