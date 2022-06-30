迎接暑假到來 科博館七、八月週末開放至晚間7時

國立自然科學博物館迎接暑假到來，今年首度推出暑期週末延長營運方案，在7月、8月的每週六、日，全館延長營運時間至晚上7點。深受觀眾喜愛的太空劇場、立體劇場也加映星光場，觀眾可以體驗夜晚不一樣的科博館。





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國立自然科學博物館館長焦傳金表示，後疫情時代，科博館要陪大家找回消失的實體學習感，原本每日下午5點閉館，今年首度試辦暑假週末夜間延長營運，七、八月間，一共有9個週末閉館時間延後至晚間7點，多2個小時讓觀眾有更充裕的時間慢下腳步，盡興瀏覽體驗。





▲科博館晚間7點閉館後，觀眾還可散步到臺灣大道踩點恐龍彩繪候車亭。（圖／科博館提供）

另太空劇場、立體劇場在暑期週末時，均加開17：30、18：30兩場次星光場，方便觀眾有更多的選擇。暑期適逢劇場新片上映，太空劇場7月1日起推出《南極洲》(Antarctica)，立體劇場是動畫新片《雪怪行動一加德滿都》與另一部實境片《大熊雨林》同場播映。





入夜後的博物館，總是帶著一抹神秘色彩，館長焦傳金說，暑假期間親子、外地遊客週末會安排豐富的活動，每週六、日增加2小時營運，讓外地遊客更彈性安排行程，午後來科博館「避暑」也是好選擇，遊客至晚餐前能從容逛博物館。





晚間7點閉館後，還可散步到臺灣大道踩點恐龍彩繪候車亭，一側站內是「浩瀚星空」，夜晚加上燈光、霓虹點綴，彷彿沉浸在無垠宇宙；另一側是「城市中的植物園」，仰望能看到植物園四季綻放的繽紛花果，這都是白天看不到的風景。















