COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

機車車廂打開炸出「陌生包裹」！真相全場怕爆：趕快報警

▲網友分享，家中長輩近日出門時，竟在機車的置物箱發現不屬於自己的「陌生包裹」，釐清之後才發現是送貨員將鄰居的物品放入，讓自家機車變成他人的「暫存箱」。（圖／翻攝自爆料公社）
▲網友分享，家中長輩近日出門時，竟在機車的置物箱發現不屬於自己的「陌生包裹」，釐清之後才發現是送貨員將鄰居的物品放入，讓自家機車變成他人的「暫存箱」。（圖／翻攝自爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 13:19:29

台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是擠滿一台台的機車。一名網友分享，家中長輩近日出門時，竟在機車的置物箱內發現不屬於自己的「陌生包裹」，釐清後才抓到原來是送貨員將鄰居的物品放入，讓自家機車變成他人的「暫存箱」，貼文引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，「各位啊～當你出門不檢查車廂，外出開車廂時，突然發現一件包裹在車廂內，請問單兵該如何處理？」她提到，家中長輩某天上午外出時，意外在機車置物箱中發現包裹，查閱收件地址後，才知道主人是停車處旁的鄰居，直言「原來我們的機車置物箱，變成鄰居家的暫存箱」。

原PO透露，事後調閱監視器發現，當初的送貨員在配送時，有打電話給收件人確認車號、機車顏色，才將包裹放進車裡，她無奈說道「長輩的機車老舊，置物箱需要大力下壓才會鎖緊，長輩平時無力關緊，讓物流士輕易掀開變成鄰居包裹暫存箱，是物流的問題？我們的機車問題？還是我們該跟鄰居收取包裹寄存費呢？」

▲（圖／翻攝自爆料公社）
▲送貨員在配送時，有打電話給收件人確認車號、機車顏色，才將包裹放進機車車廂。（圖／翻攝自爆料公社）
原PO最後強調，「大家多留意車廂物品不止要防偷，還要防放」，以免哪天包裹不見，反而被他人提告侵佔遺失物，甚至偷偷訂違禁品陷害他人。

貼文曝光後掀起熱議，網友紛紛回應「是我會直接報警」、「趕快去修理機車行李箱的開關問題，以後貼紙條註明不私自得寄放東西在車子裡面」、「這說明了，鄰居有在觀察長輩的一舉一動，可能也有試著去抬車箱」、「好扯，把包裹放到別人車箱」、「先跟鄰居溝通吧！辛苦的物流士流程應該沒問題」、「把別家機車當置物箱有夠瞎」。（編輯：張志浩）

機車150cc台灣人不愛？眾點破「致命原因」：實在不敢買

機車族不愛用自助加油？內行點「最大問題」：實在沒必要

機車煞車拉桿「缺一角」要幹嘛？真實用途曝　網讚長知識

超迷你加油站「限機車加95」！在地人秒曝真相：超級暖心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你最愛夜市的哪一點？

你最愛夜市的哪一點？

繼續作答
即時
推薦閱讀