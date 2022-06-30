機車車廂打開炸出「陌生包裹」！真相全場怕爆：趕快報警
台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是擠滿一台台的機車。一名網友分享，家中長輩近日出門時，竟在機車的置物箱內發現不屬於自己的「陌生包裹」，釐清後才抓到原來是送貨員將鄰居的物品放入，讓自家機車變成他人的「暫存箱」，貼文引起討論。
原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，「各位啊～當你出門不檢查車廂，外出開車廂時，突然發現一件包裹在車廂內，請問單兵該如何處理？」她提到，家中長輩某天上午外出時，意外在機車置物箱中發現包裹，查閱收件地址後，才知道主人是停車處旁的鄰居，直言「原來我們的機車置物箱，變成鄰居家的暫存箱」。
原PO透露，事後調閱監視器發現，當初的送貨員在配送時，有打電話給收件人確認車號、機車顏色，才將包裹放進車裡，她無奈說道「長輩的機車老舊，置物箱需要大力下壓才會鎖緊，長輩平時無力關緊，讓物流士輕易掀開變成鄰居包裹暫存箱，是物流的問題？我們的機車問題？還是我們該跟鄰居收取包裹寄存費呢？」
原PO最後強調，「大家多留意車廂物品不止要防偷，還要防放」，以免哪天包裹不見，反而被他人提告侵佔遺失物，甚至偷偷訂違禁品陷害他人。
貼文曝光後掀起熱議，網友紛紛回應「是我會直接報警」、「趕快去修理機車行李箱的開關問題，以後貼紙條註明不私自得寄放東西在車子裡面」、「這說明了，鄰居有在觀察長輩的一舉一動，可能也有試著去抬車箱」、「好扯，把包裹放到別人車箱」、「先跟鄰居溝通吧！辛苦的物流士流程應該沒問題」、「把別家機車當置物箱有夠瞎」。（編輯：張志浩）