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前空姐成驚世媳婦！婆媳不合提油縱火燒死尪　一審判15年

▲台中豐原一位李姓前空姐，婚後與丈夫的父母相處不睦，與丈夫吵架後，情緒失控憤而提油縱火，結果造成丈夫全身80％二度灼傷，送醫不治。李女一審被判處15年徒刑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲台中豐原一位李姓前空姐，婚後與丈夫的父母相處不睦，與丈夫吵架後，情緒失控憤而提油縱火，結果造成丈夫全身80％二度灼傷，送醫不治。李女一審被判處15年徒刑。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 13:59:32

台中豐原一位李姓前空姐，婚後與丈夫楊男的父母相處不睦，婆媳互控家暴，而在2020年3月11日，李女與丈夫吵架後，情緒失控憤而提油縱火，結果造成楊男全身80％二度灼傷，送醫不治。李女自己也全身45％二至三度灼傷，被檢方以殺人罪起訴，而台中地院今（30）日一審判決結果出爐，李女遭判處15年有期徒刑，全案仍可上訴。

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回顧本案，李女與楊男在網路社團認識，交往5個月即決定共結連理，不料婚後與公婆相處不睦，李女曾經在網路上控訴婆婆對己家暴，但婆婆則反控李女經常動手打人，雙方各說各話，而李女也怨懟丈夫楊男沒有居中調解婆媳關係。

於2020年3月11日清晨，李女在與楊男大吵後，憤而提油縱火，結果造成楊男嚴重燒傷，送醫不治。李女自己也被嚴重燒傷，辯稱只是想嚇嚇丈夫，還說汽油是楊男自己潑的。不過檢警調查後確認是李女縱火，於是依家暴殺人罪起訴。

而台中地院一審判決出爐，依殺人罪嫌判處李女15年有期徒刑，不過全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）

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