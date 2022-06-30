死亡＋118！最年輕20多歲男長期臥床 肺炎併呼吸衰竭亡
中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增38,942例COVID-19確定病例，分別為38,846例本土個案及96例境外移入；另確診個案中新增118例死亡。而在118例死亡個案中，比較值得注意的案例是一位20多歲的男子，患有神經系統疾病長期臥病在床，病情惡化肺炎併呼吸衰竭過世。
指揮中心統計，今日新增的118例死亡個案中，有115位患有癌症等重大疾病或慢性病史，未曾接種疫苗的有53人，打過1劑的有13人，打過2劑的有9人，施打3劑以上的有43人。年齡在90歲以上的有27人，80～89歲的有40人，70～79歲的有26人。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，比較值得注意的死亡個案是一位20多歲的男性，患有神經系統疾病長期臥病在床，6月21日經快篩陽性確診，有給予口服抗病毒藥物與瑞得西韋等藥物實施治療，但病情惡化，於6月24日肺炎併呼吸衰竭過世。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。