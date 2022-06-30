COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

享受森林浴　「fun」心遊大肚萬里長城步道

▲大肚萬里長城登山步道，今年5月底完工後、提升步道安全性，讓山友「fun」心享受森林浴。(圖／觀旅局提供2022.6.30)
▲大肚萬里長城登山步道，今年5月底完工後、提升步道安全性，讓山友「fun」心享受森林浴。(圖／觀旅局提供2022.6.30)

記者柳榮俊/台中報導

2022-06-30 14:35:40

中市大肚區萬里長城登山步道部分路段，去年因豪雨造成邊坡土石流失，市府觀光旅遊局為確保通行安全，申請動支災害準備金918萬元辦理災害復建工程，整治步道及邊坡，觀旅局表示，自去年12月初開工，今年5月底已順利完工，完工後大幅提升步道安全性，讓山友「fun」心享受森林浴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀旅局長韓育琪表示，此次步道整修進行邊坡滑落處上下邊披掛網噴植、微型樁、木樁駁坎等加固工程，增加植生綠化及改善水土流失問題，提供民眾更舒適安全的優質步道。此外，部分損壞欄杆也採減量設計以三索欄杆施作，並利用在地卵石鋪排成生態步道，經過近半年的努力，步道已修整得安全又舒適，提供山友享受自然森活的好去處。

韓育琪說，大肚萬里長城登山步道為台中市知名登山步道，因整段蜿蜒如長城而得名，登山單程約需1小時，沿線可欣賞兩側優美林相，遠眺翠綠的山巒，制高點視野極佳，可一覽大肚丘陵的明媚風光及欣賞黃昏日落海平面美景，適合一家人或三五好友在綠意盎然的山林中，一起享受芬多精的洗禮。

觀旅局提醒，目前防疫期間，請民眾務必戴口罩、勤洗手、保持社交距離，並配合各場域防疫措施，也歡迎各地愛好登山健行的遊客來台中踏青運動，甩油健身提升免疫力，同時感受台中山林之美。

「關老師」諮商使用率低　議員要求警局改善流程

帶著腳踏車去旅行　中市台鐵車站人車同行

網傳敬老卡搭小黃不限85元　中市府：謠言

中市暑假「以半天」活動原則　議員批「本末倒置」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你心目中的最強夜市在哪？

你心目中的最強夜市在哪？

繼續作答
即時
推薦閱讀