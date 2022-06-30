特企／《王領英雄》聯動輕軌少女　專屬地圖推動都市觀光

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活動劇情將發生在卡美洛世界西北的烏魯魯島上，一個時空裂縫產生，讓遊戲中重要的能源礦石「藍脈石」掉到了其他次元。玩家們將與天才少年阿爾菲一同找回這顆珍貴的礦石，也將在尋找的過程中認識《輕軌少女隊》的克萊兒與克芮兒姐妹。
《輕軌少女隊》能夠將輕軌車廂變身成武裝機甲來保護市民。在與《王領英雄》交錯的世界裡，擁有粉紅色雙馬尾，身為姐姐的「克萊兒」可以持續發射粉紅光束攻擊敵人，在戰鬥中還能召喚最具人氣的蜜柑站長，蜜柑站長會持續丟出蜜柑來減緩敵人的行動，超級可愛！「克萊兒」的奧義，則是組裝車體變成一個電磁巨砲，對所有目標造成強大衝擊！
擁有青藍色頭髮的妹妹「克芮兒」能連續射擊光彈，對英雄系單位會造成傷害加成。她能召喚出輕軌中央電腦的AI：小愛，從地面竄出。小愛除了擁有可愛親和的海豚外型之外，還同時擔當治療週邊友軍、以及對敵人造成範圍暈眩傷害的雙重定位！「克芮兒」的奧義則是召喚輕軌列車，直接將場上的敵方英雄載走（喂），想在卡美洛搭乘高雄輕軌，就當「克芮兒」的對手看看？
《王領英雄》從OB至今剛滿一週，感謝台港澳玩家的支持，甚至曾於雙平台拿到下載第一的名次。這段期間，玩家對於遊戲的缺失也給予了許多建議，讓製作團隊快速去調整優化。6/29日維護後將開啟第2賽季的陣營戰，系統會針對公平性去作玩家分配，讓四大陣營的玩家們能玩得盡興。
遊戲的內容持續地開發與擴展，包含了考驗英雄團隊整體實力的「世界王」系統，一次將六位英雄派上場。當然還有更多的節慶活動與英雄外觀、兵種都在開發中，《王領英雄》希望能成為一個能長期更新內容的遊戲。
希望尚未加入遊戲的玩家把握機會，參加新一賽季的陣營戰，並且迎接7月6日的高雄市地圖觀光聯動內容！
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