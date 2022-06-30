台灣命根子是1產業！謝金河曝失守後果：兩岸不用打就敗

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謝金河舉例，例如1996年南韓出現206.239億美元的逆差，1997年又有92.7億美元逆差，南韓成為亞洲金融風暴受創最慘烈的國家，韓元一度大貶至一對2000。到了2008年，南韓又出現130億美元逆差，也成了金融海嘯重災區之一。謝金河說明，今年南韓再度出現貿易逆差，從元月49億美元開始，累積的逆差已經達154.69億美元，若能源價格居高不下，南韓今年逆差將超過1996年，創下歷史新高紀錄。
謝金河進一步解釋，造成南韓貿易情勢的惡化，最大源頭是南韓對中國的貿易從順差變成逆差，「這是28年以來最大的變化。」因過去南韓是中國的大出口國，一直享有大額順差，但5月開始出現逆轉，「這其中最大的變化是南韓的半導體產業對中國原本從順差變成逆差，原來三星在西安建廠，加上中國成熟製程崛起，改變了中韓貿易型態。」
從南韓的貿易頹勢來看，謝金河也開始觀察台灣現況，發現台灣前5個月仍有230.66億美元順差，顯示台灣也承受高價能源進口壓力，「但台灣的經常帳仍有不錯的表現，不過，台灣要以南韓為殷鑑，努力鞏固半導體產業的競爭力。」
最後，謝金河坦言去年台灣出口到中國1889.06億美元，進口841.71億美元，順差1047.35億美元，其中半導體電子零組件占1043.4億美元，約占比55%，倘若千億美元順差被中國攻占，台灣整個貿易順差就會變成逆差，「這才是台灣真正的命根子。也就是說，如果台灣的半導體產業失守，兩岸不用打仗，台灣就敗了！這才是重中之重的核心所在！」（編輯：陳雅雲）