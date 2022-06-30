請支援開團！全聯創員工分潤制：店員斜槓團媽賺第二收入
斜槓團媽不是夢！全聯PX Pay推出「圈團+1」線上團購服務，獨創員工分潤制度，讓門市一線員工報名當團主，利用工作之餘開創第二收入，同時對公司來說，也能在疫情高峰之下，讓消費者在安全社交距離下購物，打造另類購物商機。根據全聯透露，至今已吸引超過3500名員工加入團媽行列，成功開團的團主平均增加3%收入，甚至有數名開團破百次的員工團媽，估計單月增加收入直逼職場新鮮人。
全聯指出，「圈團+1」服務於7月8日正式公開，開團商品包括人氣零食、冷凍食品，甚至是3C、日用品等。獨創的員工分潤制度，由門市員工來當團媽賺取額外收入，團購銷售同時也增加了門市業績。全聯補充提到，對消費者來說，團購商品並非店內陳列品，透過「圈團+1」除了能買到便宜商品，還可獲得額外的福利點數，讓不想出門的消費者也能上線消費，等於是「員工收入多一份、門市業績多一份、顧客選擇多一份」的三贏局面。
嘉義朴子四維門市店副理陳凱菱，在全聯服務已超過20年，陳凱菱說自己平時興趣就是看直播購物，因此員工分潤制度上線後，就立刻和同事一起創LINE社群開團，除了在LINE社群推廣商品，也會將商品做成看板放在櫃檯旁，附上社群QR Code，讓客人可以看到真實商品，再搭配店員介紹等吸引下單。
陳凱菱認為PX Pay流量如同來店人數，消費者可以用團購價買到門市沒上架商品，還能獲得額外的福利點數；員工則能自行選擇優勢商品開團販售，開團成功就有分潤獎金與加碼獎金。雖未透露至今增加了多少額外收入，不過陳凱菱認為開團最大的收穫是成就感，並從中學習到很多事情。