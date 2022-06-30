豪大雨　中市柑橘結果率偏低　果農欲哭無淚

今年上半年連續豪雨、大雨及梅雨鋒面，導致台中市柑橘果樹授粉不良、結果率偏低，出現遲發性天災，平均損失逾6成，讓果農欲哭無淚。立委楊瓊瓔、議員賴朝國今(30)日上午緊急邀請農委會農糧署、農委會臺中區農業改良場、中市府農業局等相關單位到柑橘園會勘，要求農糧署盡速啟動農業天然災害救助機制，協助農民爭取農委會1公頃補助八萬元天然災害現金救助。





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潭子新田柑橘園張姓果農表示，去年上半年的乾旱已造成去年各類柑橘成長嚴重受損，產量減少超過6成，今年3至6月間的連續降雨，造成授花不全，並導致嚴重落果，他所裁種六甲多地的柑橘，至目前掛果量不到以往的3成，甚至有部分果樹低到只剩1成，並且這些果實生長受影響，就算成熟後也會變成不良果。











議員賴朝國說，柑橘落果災情不只潭子地區，包括后里、豐原、東勢、石岡、新社、大坑等地區無一倖免，靠天吃飯的果農們只能無奈嘆氣、無語問蒼天。以張姓果農為例，柑橘成長情況不佳，農損初估超過3百萬元，要求農業局盡速完成勘災，並呈報農委會複查，務必全力協助果農爭取農損補助。











楊瓊瓔指出，台中市種植柑橘面積約1380公頃，其中東勢區588公頃、北屯區196公頃、豐原188公頃為大宗，另潭子區55公頃、后里區68公頃。目前反映落果較嚴重為潭子區及大坑地區，初估平均落果率約6-7成。











楊瓊瓔強調，每年3至6月是柑橘類開花、授粉時期，偏偏今年這段期間接連遭逢豪大雨及梅雨，造成落花、授粉不良及結果率偏低，看到果樹上著果率剩不到3成，面色凝重，不禁搖頭，原本正常1株可收300至500台斤，如今樹上果實卻寥寥無幾，果農損失慘重。











農糧署副署長姚志旺表示，從5、6月發現陸續有遲發性農業損失，且情況嚴重，現場勘查平均受損確實嚴重，已經協調台中區農業改良場及市府農業局安排近日全面勘災，俟彙整各公所統計災損資料結果，會加速作業在最短時間核定為天然災害救助區域，今年救助金額已從每公頃7萬5000元調高為8萬元，盼能減輕果農損失。









