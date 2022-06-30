7／1起擴大「第四劑」接種對象！增至8族群　5QA一次解答

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Q1：哪類人可接種第四劑？
A：7月1日起，新增機場港埠工作人員、居家檢疫工作人員、航空機組員工作人員、機構與社福照護系統工作人員，以及原先的65歲以上長者、長照機構住民、醫事人員、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)持續施行，而免疫力低下且病情穩定者包括以下族群：
1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
2.器官移植患者/幹細胞移植患者
3.中度/嚴重先天性免疫不全患者
4.洗腎患者
5.HIV陽性患者
6.目前正使用高度免疫抑制藥物者
7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者
Q2：第四劑廠牌有哪些？
A：第二次追加劑（第四劑）可接種莫德納疫苗半劑量、BNT疫苗全劑量、高端疫苗全劑量。Novavax已在6月30日抵台，待封緘檢驗後，預計7月8日開打，也可作為追加劑接種，但相關劑量與接種規則，還有待指揮中心進一步公告。
Novavax疫苗封緘檢驗後，也
Q3：第四劑與前一劑次須間隔多久？
A：衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種第1次追加劑（第三劑）間隔5個月以上後，再行接種第2次追加劑（第四劑）。
Q4：第四劑怎麼預約接種？
A：可到指揮中心「COVID-19防治一網通」中疫苗地圖進行查詢所提供疫苗廠牌，並依個醫療機構預約方式，進行電話詢問、網路預約即可。另台北市每個週二、三可到北市Covid-19疫苗預約系統，登記下一個星期的疫苗注射。長照機構則由醫療院所進入機構進行接種。
Q5：接種第四劑的注意事項？
A：接種前根據前幾次疫苗施打狀況與醫師做說明，若先前劑次有發生不良反應者，可選擇不同製程疫苗接種。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。