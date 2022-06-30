COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

7／1起擴大「第四劑」接種對象！增至8族群　5QA一次解答

▲7／1起，擴大「第四劑」接種對象。（示意圖／取自unsplash）
▲7／1起，擴大「第四劑」接種對象。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心／綜合報導

2022-06-30 16:21:43

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）日前針對疫苗接種事項召開會議，並在29日宣布，7月1日起，擴大實施4類族群也可接種第四劑疫苗，總計有8大族群可打，有關第四劑符合對象以及相關接種政策，《NOWnews今日新聞》整理常見QA，讓你一文就看懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據指揮中心統計，截至29日，我國COVID-19疫苗接種率第1劑約91.29%、第2劑約83.5%、追加劑70.17%，指揮官陳時中數次呼籲，為維護長者及高風險族群健康，請尚未接種完整疫苗者，儘速接種，而各地方政府提供65歲以上等民眾接種，可免費領取500元衛教品措施，也已延長到7月底，前往接種第4劑的長者也可以領取。

Q1：哪類人可接種第四劑？

A：7月1日起，新增機場港埠工作人員、居家檢疫工作人員、航空機組員工作人員​​​​​​​、機構與社福照護系統工作人員​​​​​​​，以及原先的65歲以上長者、長照機構住民、醫事人員18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)持續施行，而免疫力低下且病情穩定者包括以下族群：
1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
2.器官移植患者/幹細胞移植患者
3.中度/嚴重先天性免疫不全患者
4.洗腎患者
5.HIV陽性患者
6.目前正使用高度免疫抑制藥物者
7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

Q2：第四劑廠牌有哪些？

A：第二次追加劑（第四劑）可接種莫德納疫苗半劑量、BNT疫苗全劑量、高端疫苗全劑量。Novavax已在6月30日抵台，待封緘檢驗後，預計7月8日開打，也可作為追加劑接種，但相關劑量與接種規則，還有待指揮中心進一步公告。

Novavax疫苗封緘檢驗後，也

Q3：第四劑與前一劑次須間隔多久？

A：衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種第1次追加劑（第三劑）間隔5個月以上後，再行接種第2次追加劑（第四劑）。

▲擴大實施「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統」相關工作人員接種第二次追加劑（第四劑）。（圖／指揮中心）
▲擴大實施「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統」相關工作人員接種第二次追加劑（第四劑）。（圖／指揮中心）
Q4：第四劑怎麼預約接種？

A：可到指揮中心「COVID-19防治一網通」中疫苗地圖進行查詢所提供疫苗廠牌，並依個醫療機構預約方式，進行電話詢問、網路預約即可。另台北市每個週二、三可到北市Covid-19疫苗預約系統，登記下一個星期的疫苗注射。長照機構則由醫療院所進入機構進行接種。

Q5：接種第四劑的注意事項？

A：接種前根據前幾次疫苗施打狀況與醫師做說明，若先前劑次有發生不良反應者，可選擇不同製程疫苗接種。（編輯：林莞茜）

▲acip專家會議針對不同對象接種疫苗，進行討論與提供建議（圖／指揮中心）
▲acip專家會議針對不同對象接種疫苗，進行討論與提供建議（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

Novavax疫苗首批50.4萬劑抵台！效期至9/30　最快7/8接種

Novavax疫苗將抵台！李秉穎建議：出現「2大症狀」者接種

幼兒接種疫苗「接種站場地規劃」指揮中心3大要點一次看

邊境防疫人員、機組員等4類人　7/1開放施打第四劑追加劑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你心目中的最強夜市在哪？

你心目中的最強夜市在哪？

繼續作答
即時
推薦閱讀